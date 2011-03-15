بررسی اهداف حضور نظامی عربستان در بحرین در جلسه کمیسیون امنیت ملی

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز عصر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه امیرعبدالهیان سفیر سابق ایران در بحرین و مدیرکل خاورمیانه و خلیج فارس وزارت خارجه حضور داشت و گزارشی درباره تحولات بحرین و اهداف حضور نظامی عربستان و امارات در این کشور مطرح کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در این جلسه درباره حضور نطامی عربستان و امارات این نکته مورد اشاره قرار گرفت که در پشت صحنه این تحرکات امریکا قرار دارد و هدایت این برنامه توسط امریکایی ها انجام می شود چرا که بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در منطقه در بحرین واقع است و پایگاه نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس در بحرین مستقر است.

وی افزود: در این جلسه حفظ منافع امریکا و جایگاه نیروی دریایی امریکا در منطقه به عنوان یکی از اهداف حضور نظامی عربستان و امارات در بحرین مطرح شد و هدف دیگر نه حفظ حکومت آل خلیفه بلکه نگرانی عربستان و دیگر کشورهای منطقه ای گسترش وقایع بحرین به این کشور ها ارزیابی شد.