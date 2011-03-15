سودجویی از محل چهارشنبه آخر سال/ ضرورت فضاسازی فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با تشریح تمهیدات اندیشیده شده برای چهار شنبه آخر سال اظهار داشت: در حالی که سالهاست که آئین چهارشنبه سوری برگزار می شود ولی هر ساله متولیان امر اطلاع رسانی و فرهنگسازی در این زمینه به 24 ساعت باقی مانده به چهارشنبه آخر سال موکول می کنند.

وی با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای فرهنگی در این زمینه عنوان کرد: این در حالیست که همه بارمسئولیت فرهنگسازی، مقابله و برخورد با حوادث چهارشنبه آخر سال به عهده نیروی انتظامی گذاشته می شود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه چهارشنبه آخر سال آئینی است که سینه به سینه در میان مردم منتقل شده است افزود: با این وجود دستگاههای فرهنگی باید فضای جامعه را برای برگزاری درست این مراسم آماده کنند.

سرهنگ علیزاده با تاکید بر اینکه برای برگزاری چهارشنبه آخر سال باید فضا سازی لازم انجام شود، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی نیز با بخشی از این مراسم که موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت مردم می شود و به نوعی در بستر جرایم است برخورد می کند.

وی با یادآوری اینکه برخی افراد سودجو وجود دارد که از ساختن مواد محترقه سودهای کلان می برند، یادآور شد: در حالیکه ما برنامه ریزی برای برخورد با این متخلفان را به 24 ساعت آخر موکول می کنیم که آنها از چهارشنبه سال قبل تا کنون برای این مراسم برنامه ریزی کرده اند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به کشف مقادیر زیادی مواد محترقه خطر ساز عنوان کرد: برای ساخت این نارنجک های دستی سودجویان زمان زیادی را در کارگاههای خانگی صرف می کنند.

سرهنگ علیزاده با بیان اینکه مواد محترقه تولید شده در این کارگاهها همان نارنجک دستی است که به صورت دست ساز درست شده است، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی استان لرستان در اولین گام با کسانی که اقدام به ورود باروت به استان می کنند برخورد کرده است.

وی با اشاره به پلمپ 9 واحد تولیدی در این زمینه بیان داشت: همچنین نیروی انتظامی با کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به ورود ترقه های خارجی به استان می کنند برخورد و پرونده آنها را تسلیم مراجع قضایی کرده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با یادآوری اینکه سودجویان از محل چهارشنبه سوری سود اقتصادی زیادی را می برند، گفت: با وجود همه فعالیت های انجام شده همچنان توزیع و عرضه مواد محترقه در استان به صفر نرسیده است.

سرهنگ علیزاده با اشاره به کشف 230 هزار عدد انواع مواد محترقه در استان بیان داشت: نیروی انتظامی با متخلفان چهارشنبه سوری و کسانی که مخل امنیت جامعه هستند به شدت برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه متخلفان در چهارشنبه سوری روشهای مختلف عمل می کنند، خاطر نشان کرد: برخی به صورت خودرویی و گروهی اقدام به انداختن نارنجک های دستی جلوی پای افراد می کنند و از صحنه می گریزند که مردم باید شماره این ماشین ها را یادداشت و به نیروی انتظامی اعلام کنند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به برخورد با عربده کشی در روز چهارشنبه آخر سال بیان داشت: با کسانی که اقدام به آزار و اذیت دیگران و تخلف در چهارشنبه سوری می کنند به شدت برخورد می شود به طوریکه این افراد تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان قانون خواهند بود.