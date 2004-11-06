كسي براي رياست تكواندو ثبت نام نكرده است

به گزارش خبرنگار" مهر" با گذشت 7 روزازآغاززمان ثبت نام ازكانديداهاي رياست فدراسيون تكواندوهنوزهيچ كس براي ثبت نام به دبيرفدراسيون مراجعه نكرده است.

اين درحاليست كه تنها 4 روزديگرازمدت اعلام شده براي ثبت نام باقي مانده است وكساني كه قصد حضوردرمجمع عمومي 10 دي ماه بعنوان كانديدا را دارند، بايد دراين مدت نسبت به ثبت نام اقدام كنند. دردوره قبلي مجمع در4 بهمن ماه 79، سيد محمد پولادگررييس فعلي فدراسيون مهدي قدمي معاون فعلي رييس سازمان تربيت بدني، بهنام ابرارومريم عربي دربين كانديداها حاضربودند كه پولادگربا كسب 38 راي سكان هدايت فدراسيون را برعهده گرفت. اما با گذشت 4 سال شرايط كاملا عوض شده است.

پولادگر با كسب عناوين متعدد درمسابقات جهاني والمپيك خود را بي رقيب مي داند. بايد ديد آيا ازاهالي تكواندوكسي به رقابت با پولادگر پا پيش مي گذارد يا خير؟ البته حضورافرادي چون داود ميمندي، بهنام ابراي ومريم عربي طي روزهاي باقيمانده ثبت نام خواهند كرد.