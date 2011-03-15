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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۴

البرادعی:

قانون اساسی سابق توهین به مردم مصر است

قانون اساسی سابق توهین به مردم مصر است

مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و رهبر جنبش ملی تغییر مصر، عمل به قانون اساسی سابق را توهین به مردم این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "محمد البرادعی" در صفحه فیس بوک خود نوشت : نظام  جدید قانون اساسی جدید می خواهد که به وسیله کمیته ای متشکل از همه گروهها ملی تدوین شود.

وی افزود: ادامه عمل به قانون اساسی سابق توهین به انقلاب است. حتی در مدت شش ماه می توان قانون اساسی دموکراتیک جدید تدوین کرد. چرا عجله را به حساب دموکراسی می گذارند؟

البرادعی تصریح کرد: باید کمیته قانون اساسی جدیدی با حمایت از همه گروهها همانند دیگر کشورها تشکیل شود نباید عجله کنیم، زیرا قانون اساسی کنونی نماینده همه مردم نیست.

کد مطلب 1275151

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