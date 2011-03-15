به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات صنایع معادن استان قم برگزار شد، با بیان اینکه در قم کارخانه بزرگی که بیشتر از 500 کارگر داشته باشد وجود ندارد و بیشتر کارخانه‌های قم کوچک هستند بیان داشت: هدف و تلاش ما ایجاد کارخانه بزرگ در قم است.



وی با اشاره به اینکه در پی ایجاد ترکیبی از کارخانه‌های بزرگ، کوچک و متوسط در قم هستیم، افزود: در آینده شهرک صنعتی خودرو در کیلومتر 30 اتوبان قم تهران با توجه به آمادگی بخش خصوصی راه اندازی خواهد شد.



85 درصد صادرات قم مربوط به بخش صنعت است



رئیس سازمان صنایع و معادن قم در خصوص آمار صادرات قم در 9 ماه گذشته که توسط گمرک قم اعلام شده است اضافه کرد: آمار صادرات استان در 9 ماه نخست سال گذشته 97 میلیارد دلار بوده که در سال جاری این مبلغ به 110 میلیارد دلار افزایش یافته است و 85 درصد این میزان مربوط به بخش صنعت است.



وی در خصوص گمرک تجهزات صنعتی که مصرف انرژی کمی دارند بیان داشت: در راستای کاهش مصرف انرژی اگر تجهیزات صنعتی که وارد کشور می‌شود تولید داخلی آن وجود نداشته باشد گمرک آن سه درصد است ولی اگر امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشد جهت حمایت از صنعت و تولید داخلی، گمرک آن 30 درصد است.



زمان مصرف انرژی و مدیریت آن در کاهش مصرف انرژی مهم است



آوری فرد با بیان اینکه با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، زمان مصرف انرژی و مدیریت آن بسیار با اهمیت عنوان کرد و اظهار داشت: باید در فعالیت صنعتی به سمت مدیریت کاهش مصرف انرژی و مدیریت زمان در مصرف انرژی سوق پیدا کنیم، بویژه هنگام مصرف انرژی صنعتگران باید از اوج پیک مصرف به سمت غیر پیک و به نوعی برای کاهش هزینه مصرف انرژی مانند برق کارهای تولیدی و صنعتی خود را به شیفت شب منتقل کنند.



وی با اشاره به اینکه گاز رسانی به همه واحدهای تولیدی و صنعتی احتمالا تا پایان سال جاری صورت خواهد گرفت اضافه کرد: گاز انرژی پاک و ارزان است و نسبت به دیگر انرژی‌ها به صرفه‌تر است و مصرف گاز سبب می‌شود که قیمت کالا پایین‌تر از قیمت تمام شده باشد.



یک سوم دریاچه نمک در اختیار قم است



رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در خصوص بهره برداری از دریاچه نمک قم بیان داشت: بدلیل بزرگ بودن این معدن در حال حاضر در اختیار دولت است اگر بهره‌مند توانمندی وجود داشته باشد به آن واگذار خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه دریاچه نمک از لحاظ جغرافیای بین اصفهان، قم و سمنان واقع شده است اظهار داشت: بهترین راه دسترسی به این درپاچه استان قم است و همچنین بدلیل سیال بودن و قابلیت جابه جایی، امکان تفکیک این معدن وجود ندارد.



آوری فرد با بیان اینکه هم اکنون یک سوم دریاچه نمک در اختیار قم است گفت: تحقیق و تفتیش در این درپاچه برای بهره برداری از سال 76 به قم واگذار شده است و تمرکز نظارتی و پیگیری و کلیه سوابق آن نیز در استان قم انجام شده است.



وی در خصوص طرح صافا در صنعت و معدن گفت: طرح صافا، صنعت ایرانی، فرهنگ اسلامی، است و با توجه به راه اندازی چنین طرحی تمام فعالیت‌های اقتصادی باید یک پیوست فرهنگی داشته باشند که دفتر این نهاد در قم است و مدیریت این نهاد نیز بر عهده حجت الاسلام لقمان‌پور مشاور فرهنگی وزیر صنایع و معادن است.

