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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۲

کشیک نوروزی مجموعه قضایی استان تهران اعلام شد

کشیک نوروزی مجموعه قضایی استان تهران اعلام شد

کشیک نوروزی مراجع قضایی استان تهران از 23 اسفند ماه آغاز و تا 14 فروردین‌ماه سال 90 ادامه فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان تهران با ابلاغ برنامه جامع کشیک دادگستری کل استان اعلام کرد: رسالت خطیر حفظ امنیت اجتماعی در تمامی شقوق آن و مبارزه قاطع با مخلین حقوق عامه با لحاظ خطرات و آسیبهای فراروی برعهده تشکیلات قضایی نهاده شده است. بر همین مبنا کشیک نوروزی مراجع قضایی استان تهران در این ایام پاسخگوی مراجعان است.

کشیکهای نوروزی دادگاهها شامل حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران، نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مراجع قضایی شهرری، اسلامشهر، شهریار، فیروزکوه، رباط‌کریم، بخش جوادآباد، بخش آفتاب، بخش کهریزک، بخش فشافویه، بخش قرچک، بخش گلستان و شهرستان ملارد می‌شود.
کد مطلب 1275155

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