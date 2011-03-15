به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مصطفی طباطبایی امیری بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص واحدهای فعال دهکده گلخانه‌ای کوثر شهر دستجرد قم بیان داشت: 43 واحد فعال در این مجتمع وجود دارد که دو واحد آن اختصاص به تولید گل دارد.



وی، مساحت واحدهای تولیدی این مجتمع را دوهزار متر مربع عنوان کرد و افزود: سالانه حدود 80 تن صیفی جات در هر واحد از این مجتمع، تولید می‌شود.



سالانه 300 هزار شاخه گل در شهر دستجرد قم تولید می‌شود



رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دستجرد قم با اشاره به اینکه در واحدهای تولید گل مجتمع کوثر انواع گل‌های رز و لیلیوم پرورش داده می‌شود، تصریح کرد: سالانه 300 هزار شاخه گل توسط دو واحد موجود درمجتمع گلخانه‌ای کوثر قم تولید شده و به بازار تهران ارسال می‌شود.



43 واحد در مجتمع گلخانه‌ای کوثر دستجرد قم فعال است



طباطبایی درادامه تعداد واحدهای واگذار شده به متقاضیان دراین مجتمع را 52 واحد ذکر کرد و گفت: از این تعداد 43 واحد فعال و مابقی در مرحله دریافت تسهیلات و ساخت و ساز می‌باشند.



وی در خصوص دیگر محصولات پرورش یافته در مجتمع گلخانه‌ای کوثر بیان داشت: غیر از تولید گل واحدهای دیگر این مجتمع به کاشت خیار، گوجه فرنگی و توت فرنگی اختصاص دارد.



رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دستجرد قم اضافه کرد: فاز نخست مجتمع گلخانه‌ای کوثر دستجرد در سال 81 به بهره برداری رسید.



بر پایه این گزارش شهر دستجرد از توابع بخش خلجستان قم می‌باشد که در فاصله 75 کیلومتری از مرکز شهر قم و در شمال غربی این استان واقع شده است و این منطقه شامل 27 روستاست.



جمعیت دستجرد، حدود شش هزار نفر و شغل بیشتر مردم این منطقه کشاورزی و دامپروری است.



شهر دستجرد با آب و هوایی معتدل و کوهستانی، منطقه‌ای توریستی و تفریحی در استان قم به شمار می‌آید.