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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۲۴

نماینده پارلمان یمن:

عبدالله صالح ثروت ملی را ارزان می فروشد

عبدالله صالح ثروت ملی را ارزان می فروشد

یکی از نمایندگان پارلمانی مخالف رئیس جمهوری یمن از غارت منابع طبیعی یمن به دست رژیم حاکم و فروش ارزان گاز این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "صخر الوجیه" در جمع هزاران معترض در میدان التغییر صنعا گفت : نظام اقدام به چپاول ثروتهای طبیعی مردم کرده است و منابع طبیعی را به قیمتی ارزان می فروشد.

وی افزود: رژیم علی عبدالله صالح با فروش ارزان گاز و انعقاد قراردادهای بی ارزش با شرکتهای کره ای، فرانسوی، سوئیسی و آمریکایی 60 میلیون دلار در مدت بیست سال به یمن زیان وارد کرده است.

الوجیه تصریح کرد: درحالی که قیمت هر واحد حرارتی گاز بین 17 تا 18 دلار است رژیم یمن آن را سه دلار می فروشد. شصت میلیون دلار بودجه شش سال یمن است.

وی گفت : بندر عدن در حالی که می توانست بزرگترین بندر خاورمیانه شود جای خود را به دبی داده است. بندر در حال حاضر فقط 300 نفتکش را می پذیرد در حالی که باید میلونها نفتکش را پذیرا می شد. بنادر جیبوتی و مسقط سالانه میزبان میلیونها نفتکش هستند که درآمد قابل توجهی برای کشورهای خود دارند.

الوجیه اظهار داشت : اگر علی عبدالله صالح در گفته های خود صادق است باید خویشاوندان و فرزندانش را از پستهای ارتش و امنیتی و دیگر نهادهای مدنی برکنار کند.

کد مطلب 1275160

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