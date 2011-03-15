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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/

پیروزی سپاهان برابر الجزیره امارات در پایان نیمه اول

پیروزی سپاهان برابر الجزیره امارات در پایان نیمه اول

شاگردان امیرقلعه نویی نیمه اول برابر نماینده امارات را با پیروزی پشت سرگذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته دوم نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 19 امروز سه شنبه با دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الجزیره امارات پیگیری شد که در پایان نیمه اول شاگردان امیرقلعه نویی با نتیجه 2 بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که با قضاوت عبدالمالک عبدالبشیر از سنگاپور و در حضور کمتر از 3 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد، احمد جمشیدیان در دقایق 3 و 23 دو گل سپاهان را وارد دروازه نماینده امارات کرد. در نیمه اول سپاهان تیم برتر میدان بود و بارها تا آستانه باز کردند دروازه مهمان خود پیش رفت.

کد مطلب 1275176

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