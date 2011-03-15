5 عضو طالبان دستگیر شدند/ انحلال هفت شرکت امنیتی خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس پلیس ولایت خوست اعلام کرد: در عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 150 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل دست کم 5 عضو طالبان بازداشت شدند.

همچنین درحالی که طالبان تاکنون هیچ ابراز نظری را در این باره نکرده است، پلیس افغانستان اعلام کرد نام یک سرکرده طالبان در میان افراد بازداشت شده به چشم می خورد.

بر این اساس ولایات خوست، پکتیکا و پکتیا در دو سال اخیر شاهد افزایش حملات طالبان بودند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: هفت شرکت امنیتی خصوصی که در افغانستان در حال فعالیت هستند، منحل شده و احتمال تعطیلی بیش از 12 شرکت دیگر وجود دارد.

انحلال این شرکتها در راستای آخرین تلاشهای "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان است که می گوید این شرکتها پیشرفت نیروهای امنیتی افغانی را کند کرده است و مسئولان این شرکتها به نقض قوانین متهم هستند.

گفتنی است مهر ماه گذشته کرزای فعالیت 8 شرکت امنیتی غربی از جمله شرکت آمریکایی بلک واتر را در افغانستان ممنوع کرد که این اقدام با اعتراضات از سوی مقامهای ناتو که از 9 سال پیش در حال جنگ با شبه نظامیان هستند روبرو شد.