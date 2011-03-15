  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/

ترکیب استقلال برای دیدار با النصر اعلام شد

ترکیب استقلال برای دیدار با النصر اعلام شد

کادر فنی تیم فوتبال استقلال ترکیب اصلی این تیم برای دیدار امشب برابر النصر عربستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال النصر عربستان و استقلال تهران در هفته دوم نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 21 امروز در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد که پرویز مظلومی یازده بازیکن زیر را برای این دیدار در ترکیب اصلی تیمش قرار داده است:

وحید طالب لو، حنیف عمران زاده ، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، مهدی امیرآبادی، هوار ملامحمد، فیلیپ دسوزا، کیانوش رحمتی، جواد شیرزاد،‌ فرهاد مجیدی و‌ سیدمهدی سیدصالحی.
 

کد مطلب 1275185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها