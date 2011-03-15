ترکیب استقلال برای دیدار با النصر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال النصر عربستان و استقلال تهران در هفته دوم نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 21 امروز در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد که پرویز مظلومی یازده بازیکن زیر را برای این دیدار در ترکیب اصلی تیمش قرار داده است:



وحید طالب لو، حنیف عمران زاده ، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، مهدی امیرآبادی، هوار ملامحمد، فیلیپ دسوزا، کیانوش رحمتی، جواد شیرزاد،‌ فرهاد مجیدی و‌ سیدمهدی سیدصالحی.

