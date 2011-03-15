به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد رئیس جمهور کشورمان در دیدار سفیر ونزوئلا با اشاره به اهمیت تحکیم روابط ایران و ونزوئلا در بخشهای مختلف گفت: گسترش همهجانبه مناسبات دو کشور به نفع صلح، ثبات و امنیت منطقه و جهان است.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به لزوم افزایش همکاریهای دوجانبه اظهار داشت: ظرفیت همکاری بین دو کشور فراتر از وضعیت کنونی است که با فعال کردن آن می توان در راستای منافع دو ملت و ملتهای منطقه گام برداشت.
سفیر ونزوئلا نیز در این دیدار با تأکید بر افزایش همکاریها و هماهنگیهای تهران – کاراکاس در موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ونزوئلا در کنار هم میتوانند امپریالیسم را کنار زده و مسیر روشن آینده را برای بشریت ترسیم کنند.
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