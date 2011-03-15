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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۴

در دیدار سفیر ونزوئلا؛

رئیس‌جمهور: ملت‌های مستقل فریب طراحی‌های امپریالیسم را نخواهند خورد

رئیس‌جمهور: ملت‌های مستقل فریب طراحی‌های امپریالیسم را نخواهند خورد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران و ونزوئلا با نگاه انقلابی و باتدبیر در جبهه مقابل زورگویان قرار دارند اظهار داشت: دولت ها و ملت های مستقل و عدالتخواه نسبت به طراحی‌های امپریالیسم هوشیار بوده و فریب آنان را در هر نقابی که باشند نخواهند خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان در دیدار سفیر ونزوئلا با اشاره به اهمیت تحکیم روابط ایران و ونزوئلا در بخش‌های مختلف گفت: گسترش همه‌جانبه مناسبات دو کشور به نفع صلح، ثبات و امنیت منطقه و جهان است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به لزوم افزایش همکاری‌های دوجانبه اظهار داشت: ظرفیت همکاری بین دو کشور فراتر از وضعیت کنونی است که با فعال کردن آن می توان در راستای منافع دو ملت و ملت‌های منطقه گام برداشت.

سفیر ونزوئلا نیز در این دیدار با تأکید بر افزایش همکاری‌ها و هماهنگی‌های تهران – کاراکاس در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت:‌ انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ونزوئلا در کنار هم می‌توانند امپریالیسم را کنار زده و مسیر روشن آینده را برای بشریت ترسیم کنند.

کد مطلب 1275191

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