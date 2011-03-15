به گزارش خبرنگار مهر، ایرادهای ناظر AFC به سپاهانی ها تمامی نداشت. او در اواسط نیمه اول از اینکه تماشاگران سپاهان با بلندگو تیم خود را تشویق می کردند ایراد گرفت و تاکید کرد که نباید بدین ترتیب تیم خود را مورد حمایت قرار دهند.

* اسکوربود ورزشگاه فولادشهر خراب بود و تنها در دقایقی که گل به ثمر می رسید صحنه های آهسته را پخش می کرد.

* هواداران سپاهان با شعار سرور سرخ و آبی امیر قلعه نویی سرمربی تیم خود را تشویق می کردند.

* ابل براگا سرمربی تیم الجزیره با بی سیم با کمکهایش در ارتباط بود.

* امیر قلعه‌نویی بعد از گل الجزیره رو به نیمکت سپاهان کرد و اعتراض خود را به نیمکت نشینان این تیم نشان داد. این پایان کار قلعه نویی نبود و او به بازیکنان خودش هم اعتراض کرد. این در حالی بود که سپاهان 5 گل به حریفش زده بود. این اعتراض ها البته با تذکر داور چهارم مواجه شد.

* سپاهانی ها با شعار ساکت پرافتخار مدیرعامل این باشگاه را حمایت می کردند.

* ابراهیم توره بعد از گل سوم سپاهان شادی منحصربفردی داشت.

* هواداران سپاهان در طول این بازی بارها شعار خلیج همیشه فارس ایران را سردادند.

* جواد کاظمیان که پس از مدتها برای سپاهان به میدان آمد و گل هم زد هنگام تعویض دچار بدشانسی شد و به دلیل مشکلی که در برگه تعویضش بود چند دقیقه ای معطل شد.

* زمانی که رضا عنایتی قصد ورود به زمین را داشت با ایراد داور چهارم نسبت به مچ بندهای دستش مواجه شد و ناچار به باز کردن آنها شد.

* در پایان این دیدار که با برتری 5 بر یک سپاهان به پایان رسید، بازیکنان زردپوش به سمت تماشاگران رفتند و به آنها ادای احترام کردند.