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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۰۶

حاشیه سپاهان - الجزیره/

اعتراض امیرقلعه‌نویی و تذکر داور چهارم/ شعار خلیج همیشه فارس طنین انداز شد

اعتراض امیرقلعه‌نویی و تذکر داور چهارم/ شعار خلیج همیشه فارس طنین انداز شد

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با وجود پیروزی پرگل تیمش برابر الجزیره بازهم به عملکرد بازیکنانش اعتراض می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرادهای ناظر AFC به سپاهانی ها تمامی نداشت. او در اواسط نیمه اول از اینکه تماشاگران سپاهان با بلندگو تیم خود را تشویق می کردند ایراد گرفت و تاکید کرد که نباید بدین ترتیب تیم خود را مورد حمایت قرار دهند.

* اسکوربود ورزشگاه فولادشهر خراب بود و تنها در دقایقی که گل به ثمر می رسید صحنه های آهسته را پخش می کرد.

* هواداران سپاهان با شعار سرور سرخ و آبی امیر قلعه نویی سرمربی تیم خود را تشویق می کردند.

* ابل براگا سرمربی تیم الجزیره با بی سیم با کمکهایش در ارتباط بود.

* امیر قلعه‌نویی بعد از گل الجزیره رو به نیمکت سپاهان کرد و اعتراض خود را به نیمکت نشینان این تیم نشان داد. این پایان کار قلعه نویی نبود و او به بازیکنان خودش هم اعتراض کرد. این در حالی بود که سپاهان 5 گل به حریفش زده بود. این اعتراض ها البته با تذکر داور چهارم مواجه شد.

* سپاهانی ها با شعار ساکت پرافتخار مدیرعامل این باشگاه را حمایت می کردند.

* ابراهیم توره بعد از گل سوم سپاهان شادی منحصربفردی داشت.

* هواداران سپاهان در طول این بازی بارها شعار خلیج همیشه فارس ایران را سردادند.

* جواد کاظمیان که پس از مدتها برای سپاهان به میدان آمد و گل هم زد هنگام تعویض دچار بدشانسی شد و به دلیل مشکلی که در برگه تعویضش بود چند دقیقه ای معطل شد.

* زمانی که رضا عنایتی قصد ورود به زمین را داشت با ایراد داور چهارم نسبت به مچ بندهای دستش مواجه شد و ناچار به باز کردن آنها شد.

* در پایان این دیدار که با برتری 5 بر یک سپاهان به پایان رسید، بازیکنان زردپوش به سمت تماشاگران رفتند و به آنها ادای احترام کردند.

کد مطلب 1275193

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