قدیمی ترین سازمان مخوف امنیتی خاورمیانه منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصر، منابع خبری اعلام کردند : دستگاه امنیتی رژیم حسنی مبارک در همه مناطق مصر منحل شده است و دستگاه امنیت ملی جایگزین آن خواهد شد.

این منبع گفت : نیروی امنیتی جدید وظیفه تامین امنیت کشور و مبارزه با تروریسم در سایه احترام به قانون اساسی وحفظ حقوق بشر را بر عهده خواهد داشت.

شایان ذکر است که "حسن عبدالرحمن" رئیس سازمان امنیتی رژیم مبارک ابتدا تحت حبس اجباری قرار گرفت و سپس تحویل دادگاه شد. سازمان امنیت سابق در سال 1913 در سایه اشغال انگلیس بر مصر با عنوان دستگاه امنیت سیاسی تشکیل شد تا به تعقیب مردم و سرکوبی مخالفان اشغال بپردازند. این سازمان با سابقه ترین درخاورمیانه بود. این سازمان به نهاد وحشت معروف بود.