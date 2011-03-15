به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از برتری 5 بر یک تیمش مقابل الجزیره امارات با بیان این مطلب افزود: خدا را شکر می کنم که امروز توانستیم با یک بازی بسیار خوب ، تاکتیکی و منطقی به پیروزی برسیم.

وی یادآور شد: گفته بودم که تیم های سپاهان و الجزیره می توانند یک بازی تاکتیکی و فراتر از آسیا را به نمایش بگذارند که خوشبختانه این اتفاق رقم خورد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان تلاش شاگردانش را ستود و با ابراز تشکر از حمایت تماشاگرانی که در هوای سرد از تیمشان حمایت کردند افزود: از پیروزی تیمم خوشحالم اما از اینکه فرصت های زیاد گلزنی را از دست دادی ناراحتم. اینکه تیمی تا این اندازه فرصت گلزنی به دست می آورد اتفاق خوبی است اما از دست دادن شانس های گلزنی و فرصت سوزی بحثی دیگر است که باید برای آن چاره ای بیاندیشند.

"جدا از نتیجه امروز همه از زیبایی بازی لذت بردند" قلعه نویی با بیان این جمله افزود: بازیکنان تا همین یک ماه و نیم پیش به صورت کامل در اختیارم نبودند. خوشبختانه در این مدت و با فراغت از بازیهای ملی بازیکنان به هماهنگی لازم رسیدند و افکار کادر فنی را به خوبی در زمین پیاده می کنند امیدوارم غرور آنها را نگیرد و بتوانیم همچنان با کیفیت خوب بازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بازی مقابل الجزیره و درخشش سپاهان برای او تمام شده و به تاریخ پیوسته است افزود: این بازی برای ما امشب تمام شد از فردا به بازی با استیل آذین و موفقیت در لیگ برتر فکر می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با تاکید بر اینکه تیمش در مسابقات داخلی هم این چنین با صلابت عمل می کند افزود: متاسفانه ما در ایران زمین‌های خوبی نداریم و شاید 3 یا 4 ورزشگاه باشند که کیفیت زمین های آنها در حد لیگ برتر ایران است. متاسفانه با وجود بازیهای خوبی که انجام داده ایم نتوانسته ایم بازیهای پرگلی داشته باشیم به همین خاطر این باور برای شما بوجود آمده که سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا بهتر از لیگ برتر بازی می کنند.

قلعه نویی مجددا یادآور شد: گفته بودم سپاهان را درآسیا متفاوت از لیگ برتر ایران خواهید دید شاید آن روزی که من این حرف را زدم کسی به این مسئله باور نداشت اما امروز ثابت کردیم سپاهان در آسیا تیمی متفاوت است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه بازیکنان تیمش به بلوغ تاکتیکی رسیده اند افزود: امیدوارم بازیکنان سپاهان مغرور نشوند و این بازی را فراموش کنند و تنها فیلم آن را نگاه داشته و در آینده به فرزندان خود نشان دهند.

خبرنگاری تفاوت فوتبال ایران و امارات را به سرمربی تیم فوتبال سپاهان گوشزد کرد و گفت: شما این طرف لیوان را هم ببینید و به قدرت تاکتیکی سپاهان هم توجه داشته باشید. ما امروز تیمی را شکست دادیم که در فوتبال امارات ازبهترین تیم هاست. من که مربی بین المللی نیستم! اما تیم الجزیره مربی بزرگ و بین المللی دارد که از بهترین های آمریکای جنوبی است همین تیم الجزیره که امروز در سپاهان 5 گل خورد در بازی مقابل الغرافه قطر 3 تا 4 موقعیت مسلم گلزنی داشت و مستحق پیروزی بود.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: لیگ فوتبال امارات شاید از نظر فنی پایین تر از لیگ ایران باشد اما زیرساخت ها و امکانات فوتبال این کشور از فوتبال ایران به مراتب بهتر است. همین تیم الجزیره که امروز مقابل سپاهان حرفی برای گفتن نداشت 3 تا 4 بازیکنش نزدیک به 30 میلیون دلار قیمت دارند.

وی گفت: ما اگر امروز برنده شدیم به خاطر قدرت تاکیتکی تیم سپاهان بود نه ضعف الجزیره.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: ما از امروز 24 ساعت استراحت می کنیم و از فردا به بازی با استیل آذین فکر خواهیم کرد. برای ما در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر هر بازی حکم فینال را دارد و بازی به بازی پیش می رویم.

قلعه نویی با تاکید بر این که الان زود است در مورد قهرمانی در آسیا حرف بزنیم افزود: همه تیم ها در گروه آ لیگ قهرمانان آسیا حریفانی سخت و دشوار هستند. الهلال امروز الغرافه را شکست داده و به 3 امتیازی با ارزش رسیده است. من الهلال را تیمی خوب و با برنامه دیدم و این تیم را رقیب اصلی سپاهان برای صعود می دانم.

خبرنگاری از قلعه نویی پرسید آیا شما فکر می کردید با 5 گل تیم الجزیره را شکست دهید که وی در پاسخ گفت: نتیجه دست خداست اما به توانایی تاکتیکی تیمم ایمان داشتم و تیم من به شرایط آرمانی رسیده اما فکر نمی کردم با این نتیجه پیروز شویم. از نظر من شکست 5 بر یک الجزیره مقابل سپاهان اتفاق نیست بلکه ناشی از تاکتیک تیمی تیم سپاهان است. ما برای برد آمده بودیم اما همان طور که گفته بودم فکر نمی کردم با این نتیجه پیروز شویم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر روز سه شنبه با برتری 5 بر یک شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه فولادشهر به پایان رسید.