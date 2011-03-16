عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: پس از اینکه از پیام جدا شدم، مسئولان این باشگاه تعریف و تمجیدهای فراوانی را در مورد من به زبان آوردند و حتی گفتند که چمنیان برای تیم پیام چیزی کم نگذاشته و عملکردش در این تیم خوب بوده است.



وی با اشاره به گفتگوی روز شنبه مدیرعامل باشگاه پیام خراسان با خبرگزاری مهر، تصریح کرد: صفایی در این مصاحبه علیه من مواردی را بیان داشته که به دور از اخلاق حرفه ای است.



باندبازی در تیم پیام تراوش ذهنی آقایان است



سرمربی سابق پیام در ادامه افزود: یکی از اتهاماتی که محمود صفایی علیه من وارد دانسته، ایجاد باند علیه مدیرعامل و منافع باشگاه پیام بوده است که در این زمینه باید بگویم این موضع گیری واقعا جای سوالات فراوانی دارد و خدا اگر هرچیزی را از انسان می گیرد قطعا وجدان را از او نخواهد گرفت.



وی ادامه داد: اینکه من با بازیکنان باند درست کرده و درصدد صدمه زدن به تیم پیام بوده باشم، بی شک برداشت و تراوش ذهنی آقایان است چرا که همه می دانند ما هفت ماه دست خالی با همین تیم پیام کار کردیم و البته با همه کم کاری ها و نداری هایی که از سوی باشگاه پیام به تیم تحمیل می شد توانستیم تیم پیام را برای ادامه مسابقات حفظ کنیم.



سوء مدیریت در باشگاه پیام حکم فرماست



چمنیان ضمن اشاره به جلسه ای که چندی پیش بازیکنان تیم پیام به همراه وی با افشین داوری، مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی برگزار کرده اند، تأکید کرد: این جلسه از سوی ما تشکیل نشد بلکه مدیرکل تربیت بدنی و هیئت فوتبال خراسان رضوی تیم را فراخواندند تا مشکلات مان را مطرح کنیم و مدیرعامل باشگاه پیام هم کاملا در جریان برگزاری این جلسه بوده است.



وی افزود: صفایی گفته است که بازیکنان پیام در این جلسه از داوری لباس و ساک ورزشی گرفته است، خب در این باره بگویم اگر باشگاه نیازهای بازیکنان را تأمین می کرد قطعا بازیکنان سراغ کسی نمی رفتند.



سرمربی سابق پیام گفت: قدر مسلم این است که پیام تا فرا رسیدن نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول هیچگونه لباس، کفش و ساک ورزشی را از سوی باشگاه پیام دریافت نکرده است که چنین وضعیتی نشان از حسن مدیریت نیست و سوء مدیریت در این باشگاه را به تصویر می کشد.



چمنیان اذعان داشت: تمرکز بر روی مواردی مانند البسه و ساک ورزشی نشان دهنده این است که متأسفانه مدیریت صحیح و منطقی بر باشگاه پیام وجود ندارد.



10 درصد از قرارداد بازیکنان را داوری پرداخت کرد



وی با اعلام اینکه طی جلسه مذکور، مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی 10 درصد از قرارداد تیم پیام پرداخت کرده است، یادآور شد: در طول همان جلسه افشین داوری قول پرداخت 10 درصد از قرارداد تیم را داد که خوشختانه پس از آن جلسه این مبلغ به بازیکنان پرداخت شد.



چمنیان گفت: باید یک تشکر ویژه ای را از رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی و مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی داشته باشم چرا که اگر همین 10 درصد را به تیم تزریق نمی کردند، مطمئن باشید که تیم پیام بیش از 10 بار از هم پاشانده شده بود.



مسئولان پیام نتیجه اخراج من از این تیم را دیدند



سرمربی سابق پیام خراسان با بیان اینکه وضعیت اسفناک پیام در انتهای جدول نتیجه تصمیم گیری های مسئولان باشگاه پیام است، تصریح کرد: آقایان مشکل تیم پیام را در حضور من دیدند و خواستند با این تیم نباشم اما امروز دارند نتیجه کار خودشان را می بینند.



چمنیان ادامه داد: با کنار گذاشتن من، مسئولان باشگاه پیام همه مشکلات این باشگاه را به ظاهر حل شده دیدند و اکنون با نتایج این تصمیم گیری مواجه هستند، تصمیمی که برای تنبیه من در نظر گرفته شد اما دست آخر به مجموعه پیام ضربه زد.



صفایی همه چیز را از دریچه باند و باندبازی می بیند



"صفایی همه چیز را از دریچه باند و باندبازی می بیند"، چمنیان با بیان این مطلب گفت: هیچ باندی در تیم پیام وجود نداشته است و تا پیش از اینکه من از پیام جدا شوم این تیم یک روح واحد داشت و همه در قالب یک تیم کار می کردند و بازیکنان بارها این موضوع را ثابت کردند.



سرمربی سابق پیام خراسان گفت: مدیرعامل پیام همواره اتهامات بی پایه و اساسی را نسبت به من و دیگران داده است و باید بگویم که چنین مواضعی قطعا کمکی به تیم نخواهد کرد.



یکی از دلایل افت پیام مصاحبه های صفایی بوده است



وی مصاحبه های مدیرعامل پیام در طول فصل را حاشیه ساز توصیف کرد و افزود: صفایی بارها و بارها مصاحبه های حاشیه سازی را با رسانه ها انجام داده است که این موضوع نه تنها کمکی به تیم پیام نکرده بلکه یکی از دلایل افت و نزول پیام در این فصل از رقابتهای لیگ دسته اول به واقع همین مصاحبه ها بوده است.



چمنیان تأکید کرد: این تنها یک مورد از مواردی است که در گذشته اتفاق افتاده و موارد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به موقع به تشریح آنها می پردازم، با این حال پس از جدایی ام از تیم پیام این برای اولین بار بود که مسائلی را با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص مسئولان این باشگاه بیان کردم.



سرمربی سابق تیم فوتبال پیام خراسان اظهار داشت: امیدوارم از این به بعد آقایان کمی به خودشان بیایند و حداقل در مورد مصلحت تیم پیام تصمیم های بهتری را بگیرند چرا که این تیم متعلق به شخص نیست و مالک اصلی آن مردم شریف خراسان هستند.