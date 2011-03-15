به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان در این دیدار روابط ایران، تاجیکستان و قزاقستان را برادرانه و رو به گسترش دانست و گفت: ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای سطح مناسبات فی‌مابین وجود دارد که با نگاه بلندمدت می‌توان با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، گام‌های بلندی در جهت پیشرفت کشورهای خود و به نفع ملت‌های منطقه برداریم.

سفرای جدید تاجیکستان و قزاقستان نیز پس از تقدیم استوارنامه‌های خود بر اهتمام کشورهای خود برای ایجاد روابط گسترده با جمهوری اسلامی ایران در عرصه دوجانبه و بین‌المللی تاکید کردند.