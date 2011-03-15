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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۲۹

عصر امروز صورت گرفت؛

تقدیم استوارنامه سفرای جدید تاجیکستان و قزاقستان به رئیس‌جمهور

تقدیم استوارنامه سفرای جدید تاجیکستان و قزاقستان به رئیس‌جمهور

سفرای جدید تاجیکستان و قزاقستان در دیدارهای جداگانه استوارنامه خود را تقدیم رییس‌جمهوری اسلامی ایران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان در این دیدار روابط ایران، تاجیکستان و قزاقستان را برادرانه و رو به گسترش دانست و گفت: ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای سطح مناسبات فی‌مابین وجود دارد که با نگاه بلندمدت می‌توان با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، گام‌های بلندی در جهت پیشرفت کشورهای خود و به نفع ملت‌های منطقه برداریم.

سفرای جدید تاجیکستان و قزاقستان نیز پس از تقدیم استوارنامه‌های خود بر اهتمام کشورهای خود برای ایجاد روابط گسترده با جمهوری اسلامی ایران در عرصه دوجانبه و بین‌المللی تاکید کردند.

کد مطلب 1275202

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