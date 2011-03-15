به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، آخرین تمرین تیم فوتبال ذوب آهن ایران از ساعت 20 امشب به وقت محلی در زمین اصلی ورزشگاه پرنسل فیصل برگزار شد که این تمرین 60 دقیقه طول کشید.

در ابتدای این تمرین بازیکنان دور هم حلقه اتحاد زدند که تمام اعضای کادرفنی هم در این حلقه حضور یافته و با همدیگر برای موفقیت در بازی با الشباب عربستان متحد و هم قسم شدند.

تمرین آقا وسط و برنامه‌‌های تاکتیکی تمرین اصلی شاگردان ابراهیم‌زاده را تشکیل داد. این تمرین تنها با حضور خبرنگاران ایرانی برگزار شد و هیچ تماشاگر و خبرنگار عربستانی در این تمرین حضور نداشتند.

ضمن اینکه پیش از این تمرین داوران در زمین چمن حاضر و به مدت 30 دقیقه تمرین کردند. ناظر AFC هم به مسئولان باشگاه ذوب آهن تاکید کرد خبرنگاران همراه این تیم تنها حق دارند در 20 دقیقه نخست این تمرین در ورزشگاه باشند.

ناظر AFC همچنین با بررسی کامل ورزشگاه پرنسل فیصل از امکانات آن بازدید و در خصوص مواردی به مسئولان این ورزشگاه نکاتی را اعلام کرد. انگلیسی نبودن ویندوزهای کامپیوترهای اتاق مخصوص خبرنگاران از مواردی بود که ناظر بازی به آن اشاره کرد و خواستار تغییر زبان تا پیش از آغاز مسابقه شد.

در این بین یکی از مسئولان ورزشگاه از خبرنگاران ایرانی خواست سرود ملی ایران که از اینترنت دانلود کرده است را چک کنند و به همین دلیل آن را برای خبرنگاران پخش کرد.