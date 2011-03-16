وقوع دو مورد آتش سوزی در چهارشنبه آخرسال در زنجان

حمیدرضا یاختی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اولین مورد این آتش سوزی را مربوط به یک انبار ضعایعات پلاستک و نایلون اعلام کرد و افزود: نیروهای عملیاتی این سازمان جهت اطفا این انبار که در حاشیه زنجان رود واقع شده اعزام شدند.
وی افزود: در روستاهای قره تپه زنجان نیز گزارش آتش سوزی اعلام شده که ماموران آتش نشانی بلافاصله برای اطفا حریق به این مناطق اعزام شدند.
یاختی فرد افزود: این آتش سوزی به احتمال زیاد در انبار علوفه رخ داده و علت دقیق آن نیز پس از رسیدن ماموران و کارشناسان این سازمان به محل وقوع حادثه ، مشخص خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر هیچ گونه مورد خاص آتش سوزی در سطح شهر زنجان گزارش نشده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان از تدابیر ویژه آتش نشانی زنجان همزمان در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: 23 دستگاه خوردور سبک و سنگین آتش نشانی زنجان در این روز در مراکز مختلف شهر آماده باش بودند.
یاختی فرد افزود: همچنین هشت دستگاه گشت موتوری آتش نشانی زنجان در مناطق پرتراکم و قدیمی شهر زنجان فعال هستند.
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