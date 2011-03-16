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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۶

وقوع دو مورد آتش سوزی در چهارشنبه آخرسال در زنجان

وقوع دو مورد آتش سوزی در چهارشنبه آخرسال در زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات امور ایمنی استان زنجان از وقوع دو مورد آتش سوزی در نقاط حاشیه ای شهر زنجان بر اثر آتش بازی خبر داد.

حمیدرضا یاختی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اولین مورد این آتش سوزی را مربوط به یک انبار ضعایعات پلاستک و نایلون اعلام کرد و افزود:  نیروهای عملیاتی این سازمان جهت اطفا این انبار که در حاشیه زنجان رود واقع شده اعزام شدند.

وی افزود: در روستاهای قره تپه زنجان نیز گزارش آتش سوزی اعلام شده که ماموران آتش نشانی بلافاصله برای اطفا حریق به این مناطق اعزام شدند.

یاختی فرد افزود: این آتش سوزی به احتمال زیاد در انبار علوفه رخ داده و علت دقیق آن نیز پس از رسیدن ماموران و کارشناسان این سازمان به محل وقوع حادثه ، مشخص خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر هیچ گونه مورد خاص  آتش سوزی در سطح شهر زنجان گزارش نشده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان از تدابیر ویژه آتش نشانی زنجان همزمان در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: 23 دستگاه خوردور سبک و سنگین آتش نشانی زنجان در این روز در مراکز مختلف شهر آماده باش بودند.

 یاختی فرد افزود: همچنین هشت دستگاه گشت موتوری آتش نشانی زنجان در مناطق پرتراکم و قدیمی شهر زنجان فعال هستند.

وی ادامه داد: تعداد 78 نفر نیروی آتش نشانی استان زنجان در این روز آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند که در صورت بروز احتمالی حادثه به امداد رسانی پرداختند.
 
یاختی فرد افزود: همچنین با توجه به اینکه در این روز احتمال وقوع آتش سوزی و حوادث ناشی از آتش بازی وجود دارد به همین خاطر 13 نفر نیز از نیروهای ستادی نیز در صحنه به صورت آماده باش خواهند بود که در کل 91 نفر مامور آتش نشانی در شهر زنجان فعال هستند.
 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان افزود: در طرح استقبال ایمن از بهار که از 25 اسفندماه سال جاری تا 15 فرودین ماه سال 90 اجرا می شود تلاش می شود تعطیلات ایمن و خوبی برای شهروندان و مسافران نوروزی در استان زنجان فراهم شود.
کد مطلب 1275206

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