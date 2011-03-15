به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته دوم نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 19 امروز سه شنبه با دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الجزیره امارات پیگیری شد که در پایان شاگردان امیرقلعه نویی با نتیجه 5 بر یک حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که با قضاوت عبدالمالک عبدالبشیر از سنگاپور و در حضور کمتر از 3 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد، احمد جمشیدیان در دقایق 3 و 23 دو گل سپاهان را وارد دروازه نماینده امارات کرد. در نیمه اول سپاهان تیم برتر میدان بود و بارها تا آستانه باز کردند دروازه مهمان خود پیش رفت.

احمد جمشیدیان که دو گل تیمش را در بازی امشب به ثمر رساند در جدال با بازیکن الجزیره

اما در نیمه دوم تیم اماراتی کمی بهتر فوتبال کرد و موفق شد در دقیقه 54 توسط "باری" یکی از گل های خورده را جبران کند اما این پایان کار نبود و شاگران امیرقلعه نویی سه بار دیگر توسط ابراهیم توره در دقیقه 56 ، "یانوش" در دقیقه 65 و جواد کاظمیان در دقیقه 90 دروازه مهمان خود را بازکردند.

تیم فوتبال سپاهان که در دیدار نخست برابر الهلال عربستان نیز به پیروزی رسیده بود با پیروزی برابر الجزیره امارات 6 امتیازی شد و همچنان به عنوان صدرنشین گروه اول از شانس بالای برای صعود برخوردار شد.

دیدار سوم تیم فوتبال سپاهان در نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز 16 فروردین ماه سال آینده برابر الغرافه قطر در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد که شاگردان قلعه نویی در صورت پیروزی در آن دیدار صعودش به مرحله بعد را تا حدود زیادی قطعی خواهد کرد.