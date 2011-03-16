به گزارش خبرنگار مهر مراسم گرامیداشت زنده‌یاد ایرج افشار ایرانشناس و پژوهشگر، عصر دوشنبه 23 اسفند با حضور نویسندگان و محققان در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.

در این مراسم سید کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، حجت‌الاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام سید محمود دعایی مدیر موسسه اطلاعات، حجت‌الاسلام سید مصطفی محقق داماد رئیس هیئت مدیره بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، رضا داوری اردکانی، فتح‌الله مجتبایی، احمد اقتداری، احمد منزوی، سید علی موسوی گرمارودی، هرمز همایون‌پور، کامران فانی، هوشنگ دولت آبادی، فتح‌الله مجتبایی، عبدالحسین آذرنگ، احسان نراقی، ژاله آموزگار، نوش‌آفرین انصاری، احمد مسجد جامعی، عباس عبدی، غلامحسین کرباسچی و دیگر دوستان و اعضای خانواده مرحوم افشار حضور یافتند.

سیدمحمدصادق سجادی، معاون پژوهشی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی که مدیریت اجرای این مراسم را بر عهده داشت در ابتدای این مراسم گفت: استاد افشار در یادداشتی که به آقای بجنوردی ریاست مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی نوشته است کتابخانه شخصی خود را به مرکز اهدا کرده و نوشته است: "در این 10 سال اخیر که در فکر اهدای کتابخانه به مراکز و نهاد‌های مختلف بودم به موسساتی چون کتابخانه ملی، دانشگاه تهران، دانشگاه یزد و مرکز آموزش بین‌المللی زبان فارسی می‌اندیشیدم."

وی افزود: استاد در ادامه نامه آورده است: "اما پس از این که آگاه شدم ساختمان مرکز دایره‌المعارف در نزدیکی محل سکونتم احداث شده است، این مکان را مطمئن‌تر یافتم و اندیشیدم در صورت انتقال کتاب‌ها به آن‌جا مراجعه‌ام به این محل راحت‌تر خواهد بود."

می‌خواست کتابخانه‌اش در دسترس اهل تحقیق باشد

سجادی ادامه داد: استنباط من از جلساتی که نزد استاد افشار بودیم این است که می‌خواست کتابخانه‌اش در دسترس اهل تحقیق، نویسندگان و جویندگان قرار بگیرد و یکی از دلایلی که آن مرحوم کتابخانه‌اش را به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی اهدا کرد، خصوصیاتی بود که این مرکز دارد. به نظرم دو دلیل مهم‌تر آن مرحوم اول این بود که این گنجینه محفوظ بماند و دوم این‌که به بهترین وجه در دسترس دهل تحقیق قرار بگیرد.

معاون پژوهشی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی گفت: همه می‌دانند که ایرج افشار هیچ بخلی در زمینه معرفی کتاب‌هایی که می‌شناخت، نداشت. او بارها کتاب‌های نایاب را در اختیار پژوهشگران گمنام و جوان می‌سپرد و همه افرادی که در مرکز دایره‌المعارف حضور دارند شاهد این‌گونه رفتارهای استاد بوده‌اند.

حجت‌الاسلام رسول جعفریان در این برنامه گفت: آشنایی من و مرحوم افشار به سال‌های پایانی دهه 60 باز می‌گردد. این آشنایی به مناسبت چاپ کتاب "تاریخ تشیع در ایران" بود. استاد شرحی از این کتاب را در نشریه آینده به انتشار رساند که مطالعه آن باعث شد چندین بار به ملاقاتش بروم و از آن به بعد روابط گرمی بین ما شکل گرفت.

برخلاف تصورات، مرحوم افشار رابطه خوبی با روحانیون داشت

وی گفت: ایرج افشار در تمام این سال‌ها با هر مشکلی که وجود داشت و هر سوالی که می‌پرسیدیم با روی باز برخورد می‌کرد. عکس تصوراتی که پنداشته می‌شد آن مرحوم با روحانیون مراوده نداشت، بسیار رابطه دوستانه و صمیمانه‌ای با روحانیون داشت. آخرین دیدار ما هم مربوط به 5 اسفند می‌شود که در بیمارستان ایشان را ملاقات کردم. ساعتی خدمت آن مرحوم بودم و سوالاتم را پرسیدم تا ایشان حس کند ما مانند جلسات قبلی برای شاگردی خدمتش رفته‌ایم.

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی همه ابعاد فعالیت‌های افشار کار بسیار دشواری است. به راستی امروز چه کسی را سراغ داریم که در بیشتر زمینه‌های علوم فرهنگ و ادب مانند افشار راهگشا باشد. مگر نه این که تخصص در حوزه‌های مشخصی تعریف می‌شود. مرحوم افشار با دیدی که داشت،‌ ایرانشناسی را تبدیل به علمی مستقل کرد. البته ایشان وارد حوزه خاص این موضوع نمی‌شد و سعی می‌کرد زمینه فعالیت را برای علاقه‌مندان و پژوهشگران جوان فراهم کند.

تلاقی افشار با ایران همیشگی بود

جعفریان گفت: آن مرحوم حوزه‌ها و مرزهای فعالیتش را به خوبی می‌شناخت و مراحل تکاملی را به خوبی طی کرد و در تعلیم اطرافیانش فرو گذار نکرد. افشار رابطه ویژه‌ای با ایران داشت و تصویری از این کشور ارائه داد که می‌تواند مورد استفاده کسانی قرار بگیرد که می‌خواهند ایران را از لحاظ فکری بازسازی کنند. تلاقی افشار و ایران از ابتدای فعالیت‌هایش آغاز شد و تا آخر عمرش باقی ماند.

وی افزود: افشار کینه کسی را در حوزه‌های علمی به دل نگرفت اما ممکن بود مخالفت داشته و انتقاد کند چون یکی از بنیان‌گذاران نقد کتاب در کشور بود.

احمد اقتداری پژوهشگر تاریخ و جغرافیای ایران در این مراسم گفت: 3 روز پیش در سرسرای همین مرکز با آه و اندوه بر فراز جسد نورباران ایرج افشار گفتم که هر کجا بود گلی رفت به تاراج خزان. پس از خاکسپاری ،همسرم که مثل من سخت غمگین بود برای تسلی من گفت: "ایرج افشار مثل درخت پرشاخ و برگی بود که ریشه قوی‌اش در ایران است." طی 50 سال اخیر هر کجا که ایرانشناسی یا کنگره‌ای تشکیل می‌شد زیر سایه این درخت کهن و پربار قرار داشت.

وی گفت: ایرج افشار زبان فارسی را جلوه‌گر ساخت. او مردی جهانی شد و تنها به ایران تعلق ندارد. فرزندان او یعنی ایرانشناسان در همه جا یادش را گرامی می‌داشتند و اکنون نیز یادش را گرامی داشته و پیرو مکتب علمی او هستند. افشار مرد بسیار منظمی بود.عاقل، وطن‌پرست، اخلاقی و با تدبیر بود.

اقتداری با توجه به ویژگی‌های ممتاز اخلاقی مرحوم افشار گفت: با توجه به این‌که ضعف‌های اخلاقی به سمتش می‌رفتند، نلغزید. او حتی یک‌بار لب به سیگار نزد یا مانند برخی افراد برای امتحان هم که شده به سمت نوشیدنی‌های الکلی نرفت. نه تسلیم زور و نه تسلیم زور می‌شد.

افشار می‌گفت کتاب‌هایم را به اجنبی نمی‌دهم

این دوست مرحوم افشار ادامه داد: بعد از انقلاب نشریات و روزنامه‌هایی به افشار تهمت زدند. یکی از مسئولان وقت از او خواست به مراجع قضایی شکایت کند. اما او به این مسائل توجهی نداشت و می‌گفت ما باید برای کشورمان کار کنیم و نورافشانی کنیم. به یاد دارم در یکی از سفرهای خارجی، از او خواسته شد کتاب‌ها و کتابخانه‌اش را به مقامات کشورهای عربی تقدیم کند اما ایرج گفت: به هیچ وجه کتاب‌های فارسی‌ام را که متعلق به فرهنگ این کشور است به اجنبی نخواهم داد.

این سخنان اقتداری با استقبال و تشویق پرشور حاضران در مجلس روبرو شد. در ادامه این مراسم ژاله آموزگار، نوش‌آفرین انصاری و کاوه بیات به بیان خاطراتی از زنده‌یاد ایرج افشار پرداختند.

فتح‌الله مجتبایی نویسنده، محقق و عضو فرهنگستان زبان و ابیات فارسی در این مراسم گفت: طی 30 سال گذشته داغ‌های زیادی دیده‌ایم. داغ فقط از دست دادن جوان نیست. از دست دادن عبدالحسین زرین‌کوب، امین ریاحی و دیگر دوستانی که در دانشگاه با هم بودیم هم داغ محسوب می‌شود. افشار هم یکی از افرادی است که نبودش داغ است. به نظرم دیر زیستن به تحمل این‌گونه داغ‌ها نمی‌ارزد.

شیفته صداقتش در خدمتش به ایران شدم

وی گفت: سال‌های دهه 20 بیشتر در مجله سخن افشار را می‌دیدم. نخستین بار او را در دفتر مرحوم خانلری دیدم که به کارهای مطبوعاتی و دانشگاهی مشغول بود. بعد هم مراوداتمان در منزل خانلری و دفتر مجله سخن بیشتر شد. من از سال 40 تا نزدیک انقلاب خارج از ایران بودم اما با افشار در ارتباط بودم. افشار هم سفرهایی به خارج از ایران داشت و گاهی همدیگر را می‌دیدیم. در طول این مدت شیفته صداقت و صمیمیت او در زمینه فعالیت‌هایی شدم که برای کشور می‌کرد.

مجتبایی ادامه داد: او در زمینه خدمت به فرهنگ و ادبیات این مرز و بوم پاک‌باخته بود و همه‌چیزش را سرمایه این راه کرد،‌ از ان جهت برای من شخصیت بسیار محترمی است. او فعالیت‌های زیادی داشت. مدیریت چند مجله مهم از جمله "راهنمای کتاب" و "آینده" نمونه‌ای از این فعالیت‌هاست. اما او چند کار مهم انجام داد که دیگران نکردند. یکی از این فعالیت‌ها تالیف فهرست مقالات فارسی است.

کتابخانه دانشگاه تهران با روش افشار می‌توانست از مراکز بزرگ علمی باشد

مترجم کتاب " شعر جدید فارسی" گفت: افشار تالیف فهرست مقالات در ایران را آغاز کرد که کار دشواری است. در این کار باید مقالات به دقت مطالعه شوند و قابلیت آن‌ها برای درج در چنین فهرستی بررسی شود. این کار بسیار سخت است که امیدوارم بعد از آن مرحوم ادامه داشته باشد. فعالیت مهم دیگر زنده‌یاد افشار تاسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است. این کتابخانه با استانداردهای بین‌الملل اداره می‌شد و اگر با روش افشار پیش می‌رفت امروز یکی از مراکز بزرگ علمی ایران بود. خداوند آقای بجنوردی را جزای خیر دهد که مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی را به خوبی اداره می‌کند که فعلا یکی از مراکز مهم علمی کشور است.

وی افزود: فعالیت مهم دیگر ایرج افشار، تاسیس رشته کتابشناسی به‌صورت یک موضوع و رشته دانشگاهی بود. افرادی بودند که اواخر دهه‌ 30 و اوایل دهه 40 این رشته را تدریس می‌کردند اما افشار این علم را بصورت گروهی گسترش داده و تقویت کرد و امروز متخصصان خوبی در عرصه کتابشناسی در کشور حضور دارند که تخصصشان را مدیون ایرج افشار هستند.

کتابخانه افشار استثنایی است

مجتبایی گفت: یکی دیگر از کارهای مهم زنده‌یاد افشار اهدای کتابخانه‌اش به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بود. بسیاری از افراد کتابخانه‌های خود را به این مرکز اهدا کرده‌اند. شاید در این سال‌ها حدود 30 کتابخانه اهدا شده باشد اما کتابخانه افشار استثنایی است. این استثنا هم در اسناد و عکس‌ها، هم تعداد و هم موضوعاتی که افشار انتخاب کرده بود، صدق می‌کند. برای گردآوری این کتابخانه ایرج افشار و پدرش 70 سال از عمر خود را صرف کردند.

این پژوهشگر ادامه داد: مرحوم افشار عمر بسیار پربرکتی داشت و کاش سال‌های بیشتری می‌ماند و فرهنگ کشور از کوشش‌هایش غنی‌تر می‌شد. بر خود می‌دانم ضایعه درگذشت او را به اهل علم تسلیت بگویم. خاندان افشار، خانواده محترم و خدمت‌گذاری به فرهنگ کشور هستند؛ به آن‌ها نیز تسلیت می‌گویم و امیدوارم چنین جایگاه‌هایی خالی نماند. مشکل ما این است که جای چنین افرادی خالی می‌ماند. امروز کسی را نمی‌شناسم که جای زرین‌کوب، زریاب خویی یا امین ریاحی را بگیرد. دعا کنیم خداوند فیضی بدهد تا جوانان این جاهای خالی را پر کنند.

رضا داوری اردکانی نویسنده و استاد فلسفه در این برنامه گفت: ما وظیفه داریم قدر بزرگی را بدانیم اما بزرگی خود میزان قدر خود را نشان می‌دهد. خورشید می‌ماند و لکه‌های ابر می‌روند. خوبی و بزرگی قائم به ستایش ما نیست. وقتی محمود افشار پدر ایرج درگذشت من باید به دلایل عدیده در مراسم ترحیم و تشییع وی شرکت می‌کردم. اول این که من اردکانی هستم و خاندان افشار جایگاه رفیعی در اردکان دارند. دوم این که پدر و فرزندان این خاندان درس‌خوانده و گرامی بودند که یکی از بزرگانشان ایرج افشار بود.

افشار بی‌تکلف بود

وی افزود: دلیل سوم این که افشار مرد با فرهنگ و ایران‌دوست و آشنای دکتر محمد مصدق بود. ایرج افشار بی‌تظاهر، بی‌تکلف و نجیب بود. چند سال قبل سخنرانی‌هایی تحت عنوان ماهیت ناسیونالیست داشتم. افشار نیز یک ناسیونالیست بود. روزی بسته‌ای از طرف ایرج افشار به دستم رسید که سه جلد از کتاب افغان‌نامه به همراه یک یادداشت در آن بود. در یادداشت نوشته شده بود: از این که ناسیونالیسم را به زبان فلسفه شرح می‌دهید متشکرم.

داوری گفت: می‌دانستم که افشار با بسیاری از عقایدم موافق نیست. افغان‌نامه را خواندم و قدر و منزلت افشار در نظرم بیشتر شد. زنده‌یاد افشار شخصیت بی‌تکلفی داشت. روزی در اردکان ماشینش را روبروی منزلش دیدم. داخل که رفتم دیدم روی یک زیلوی کهنه نشسته است و با نان مشغول خوردن غذای ساده‌ای است. از او پرسیدم: صبحانه می‌خوری یا نهار؟ گفت: کار دارم و باید بروم. این نهار است.

در طلب ریاست نبود و اظهار فضل نمی‌کرد

این استاد فلسفه گفت: او دوستدار اهل علم بود. با توجه به مسائلی که در این برنامه مطرح شد، مشخص است که به او احترام گذاشته می‌شود و مراسمش چنین پر ازدحام برگزار می‌شود. حدود 50 سال است افشار را می‌شناسم. در این مدت هیچ‌گاه تملق کسی را نگفت و رفتارش با رئیس و مرئوس یکسان بود. چون در طلب ریاست نبود و چون ریاست در نظرش منزلتی نداشت. یکی از فضایل او این بود که اظهار فضل نمی‌کرد. خط، قلم و انشایش به معجزه شبیه بود. نگارش 300 کتاب شوخی نیست. حتی اگر 300 کتاب را رونویسی کرده باشد باز هم در خور تحسین است، اما افشار با وجود چنین کارنامه‌ای فروتن و خاشع بود.

داوری یادآور شد: اهل علم به اهالی علم احترام می‌گذارند. افشار اهل فلسفه نبود ولی اهل علم بود و با این وجود به فلسفه خدمت کرد. نه تنها فلسفه که به بیشتر علوم و فرهنگ ایران خدمت کرد. وقتی محمود افشار بی‌تکلف باشد، پسرش نیز باید چون او بی‌تکلف و بی‌ریا بشد. او از رمان‌نویسی و شعر نو آغاز کرد و به تتبع در متون کهن فارسی رسید. گاهی اوقات با خود فکر می‌کنم ای کاش افشار این سیر را به‌صورت معکوس طی می‌کرد.

داوری در پایان سخنانش گفت: شعر و ادب معاصر آیینه زندگی فعلی ماست و باید بیشتر در آن تعمق و تفکر کنیم.

کامران فانی مترجم، محقق و استاد کتابداری در این مراسم گفت: انسان‌های هستند که هرچقدر هم در طول زندگی‌شان قدر و منزلت دارند تا زمانی که به سرای باقی نشتابند جای خالی‌شان احساس نمی‌شود. ایرج افشار چنین فردی بود. این شخصیت کم‌نظیر یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی کشور بود.

در حوزه کتابداری بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرد

وی افزود: زنده‌یاد افشار در حوزه کتابداری بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرد. در 30 سال اخیر او جز مدیریت کتابخانه شغل دیگری نداشت و پل و پیوندی میان کتابداری سنتی و کتابداری نوین بود. زمانی که در رشته کتابداری تحصیل می‌کردم، سنتی‌ها دانشجویان کتابداری را تحقیر می‌کردند و معتقد بودند ما از گذشته کتابداری بی‌خبر هستیم. افشار کاری کرد که کتابداری نوین در دهه 40 مورد قبول کتابدارهای سنتی قرار بگیرد.

فانی گفت: با این‌که خود زنده‌یاد افشار کتابدار سنتی بود ولی با شیوه‌های نوین کتابداری آشنایی داشت و راه را برای ورود کتابداری جدید در کشور گشود. دومین کار او کتابشناسی بود و مساله مهم دیگر فهرست مقالات فارسی بود که تالیف کرد که به نظرم آخرین دغدغه مهم افشار بود.6 جلد از مجموعه فهرست‌ها منتشر شده بود و افشار می‌گفت در آستانه هشتاد سالگی‌ هستم و اگر بروم، چه کسی این بار را به دوش می‌کشد؟

جامعیتی که افشار در ایران‌شناسی داشت هیچ فردی ندارد

مولف کتاب "سرعنوانهای موضوعی فارسی" ادامه داد: خوشبختانه با انتشار هفتمین جلد از فهرست مقالات طی چند ماه اخیر، کمی از نگرانی افشار کاسته شد. این مدت در کنارش بودم و از اهمیتی که این موضوع برایش داشت، اطلاع دارم. جامعیتی که ایرج افشار در زمینه ایران‌شناسی داشت، کسی ندارد. این‌جاست که فقدانش را حس می‌کنیم. یادش هیچ‌گاه از خاطرمان نمی‌رود و همواره با ما خواهد بود.