الهلال با پیروزی برابر الغرافه به سپاهان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای روز نخست از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب تیم های فوتبال الغرافه قطر و الهلال عربستان در ورزشگاه اختصاصی الغرافه به مصاف هم رفتند که در پایان تیم الهلال با تنها گل دقیقه 21 کریستین ویلهمسون میزبان خود را شکست داد.

تیم آبی پوش عربستانی که در دیدار اول خود در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برابر سپاهان اصفهان تن به شکست داده بود با این پیروزی به رده دوم جدول صعود کرد و پس از نماینده ایران در جایگاه دوم قرار گرفت. جدول رده بندی گروه اول رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:



* سپاهان اصفهان 6 امتیاز

* الهلال عربستان 3 امتیاز

* الغرافه قطر یک امتیاز

* الجزیره امارات یک امتیاز