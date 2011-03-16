امکان زیارت مجازی اهل قبور در قزوین ایجاد می شود

مجتبی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تشریح برنامه های سال آینده این سازمان اظهار داشت: با توجه به عدم تغییر تعرفه های این سازمان از سال 85 تعرفه کلیه خدمات عمومی این سازمان 60 درصد افزایش می یابد.

منتظری با بیان اینکه تعرفه های ترابری و آمبولانسها 60 درصد ، شستشوی متوفی 35 تا 45 درصد، تعرفه های قبور در بهشت فاطمه بین 15 تا 20 درصد و در آرامستان های صدر، نوبلی و حسینی 50 درصد افزایش می یابد، گفت: تعرفه های جدید از ابتدای فروردین ماه سال آینده براساس مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین به اجرا درمی آید و تمامی هزینه های دریافتی در امور عمرانی، خدمات رسانی و زیبا سازی فضای آرامستان ها هزینه می شود.

کف سازی آرامستان صدر در سال 90

وی در ادامه کف سازی آرامستان صدر با چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و محوطه سازی ساختمان معراج با چهار میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه را به عنوان پروژه های سال 90 سازمان آرامستان های شهرداری عنوان کرد و افزود: در محوطه سازی ساختمان معراج که بخشی از آن امسال و بخش دیگر در سال آینده انجام می شود، احداث پارکینگ، کف سازی، ایجاد فضای سبز مناسب، اصلاح سیستم هدایت آب های سطحی و در محوطه سازی بهشت فاطمه، نیمکت، ایجاد سطل زباله، نور پردازی برای قطعات پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری در خصوص پروژه کف سازی آرامستان صدر که با درخواست مردم در دستور کار این سازمان قرارگرفته است یادآور شد: در سال جاری سازمان خدمات طراحی، کف سازی آرامستان های صدر و نوبلی را طراحی کرده و طبق برآوردهای صورت گرفته اجرای کف سازی در هر دو آرامستان نیازمند حدود شش میلیارد ریال هزینه است.

وی با بیان اینکه در گام اول، کف سازی آرامستان صدر با 4 چهار میلیارد ریال اعتبار از ابتدای سال 90 پس از واگذاری به پیمانکار آغاز می شود و تا آبان ماه پایان می یابد، تاکید کرد: هریک از شهروندان که مایل به تعمیر یا تعویض سنگ قبور بوده و یا اقدام به خرید قبر یا قبوری کرده و اسناد مربوطه را به سازمان آرامستان ها ارائه نکرده اند، از اوایل سال آینده می توانند به این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت اسناد خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت پلاک سازمان آرامستان ها بر روی این نوع قبور نصب می شود.

راه اندازی امکان زیارت مجازی اهل قبور

منتظری از پایان برداشت اطلاعات و شناسنامه دارکردن قبور آرامستان های صدر، نوبلی و بهشت حسینی خبرداد و گفت: با این اقدام و راه اندازی شبکه پرتابل در اداره امور متوفیات، کاربران می توانند با وارد کردن نام متوفی از مشخصات و موقعیت هر قبرآگاه می شوند؛ هم چنین درصورت موافقت استانداری و اداره اطلاعات امکانی درسایت سازمان فعال می شود که هریک از بازدید کنندگان با مراجعه به آن از طریق دوربین های نصب شده در آرامستان ها که دارای قابلیت زوم چند برابر هستند، به صورت زنده قبر مورد نظر خود را مشاهده کنند.

تکمیل ظرفیت آرامستان های قزوین تا هفت سال آینده

وی با بیان اینکه در سال 89 با سند دار شدن تمامی قبور، دست واسطه گران کوتاه شده و نظام دلالی ازبین رفته است، از تکمیل ظرفیت آرامستان موجود تا حدود 5پنج تا هفت سال آینده خبرداد و گفت: درحال حاضر حدود 20 تا 25 هزار قبر خالی موجود است که در صورت دفن حدود 9 نفر در هر روز، برای حدود هفت سال آینده باید فکری برای احداث آرامستان های جدید به عنوان جایگزین کرد.

این مسئول با یادآوری اینکه غسالخانه سازمان آرامستان ها به طور روزانه به حدود هشت تا 10 متوفی خدمات رسانی کرده و حدود پنج نفر از این تعداد در آرامستان های محدوده شهر قزوین دفن می شوند، افزود: بر همین اساس تعدادی زمین مناسب برای احداث آرامستان درحال بررسی است تا در صورت دارابودن شرایط توپوگرافی مناسب، شور و باتلاقی نبودن و نیز دسترسی مناسب (نزدیک تر از حد ترخص) اقدامات لازم برای تملک و ایجاد آرامستان جدید آغاز شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به پیش فروش قبور فاز دوم بهشت حسینی اشاره و تصریح کرد: ضلع جنوب بهشت حسینی که برای احداث آرامستان در نظر گرفته شده در محدوده شهری و دارای موقعیت استثنایی با حدود هفت هزار و500 قبر پیش بینی شده است.

منتظری با اظهار اینکه فاز دوم بهشت حسینی دارای آرامگاه های خصوصی، فضاهای اسلامی، مدرن و طراحی شده با طرح های سنتی و اسلامی است، گفت: این آرامستان که به صورت خدماتی و تفریحی با قبور دو و سه طبقه و امکانات رفاهی نظیر پارکینگ، حسینیه برگزاری مراسم، بازیگاه و تفرجگاه که در شرق آرامستان طراحی شده است، احداث می شود.

ساماندهی سنگ تراشان اطراف آرامستان ها

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری قزوین ساماندهی سنگ تراشان در ضلع غربی فرهنگسرای شهید رجائی را از دیگر برنامه های این سازمان دانست و افزود: با استقبال خوبی که تاکنون از طرح پیش فروش قبور صورت گرفته و هم چنان ادامه دارد، اقدامات عمرانی در سال آینده آغاز شده و شهروندان شاهد تحولات چشمگیر در آرامستان های شهر خواهند بود.