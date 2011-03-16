مردم زنجان در چهارشنبه آخر سال تعامل خوبی با نیروی انتظامی داشتند

سرهنگ سید وجیه الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم استان زنجان همانند سایر عرصه فرهنگ بالای از خود نشان دادند، افزود: مردم زنجان با ماموران نیروی انتظامی مستقر در سطح شهر، همکاری خوبی دارند و تا این لحظه نیز مشکل خاصی از هیچ نقطه شهر زنجان گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه شهروندان زنجان در چهارشنبه آخرسال، احساس آسایش و آرامش بیشتری را نسبت به سالهای گذشته می کنند، افزود: ماموران تلاشگر نیروی انتظامی به خاطر رفاه حال شهروندان در برخی مناطق شهر مدت زیادی مستقر بودند.

سرهنگ موسوی با تقدیر از مردم شهر زنجان از نقش سازنده و تاثیرگذار والدین در مراقبت از فرزندانشان جهت برگزاری چهارشنبه آخر سال آرام تقدیر کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان از نقش رسانه در زمینه برگزاری چهارشنبه آخر سال کم حادثه در شهر و استان زنجان تقدیر کرد و افزود: برگزاری چهارشنبه آخر سال آرام و کم خطر بدونه فرهنگ سازی مناسب توسط رسانه ها امکانپذیر نبود.