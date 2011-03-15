پیروزی استقلال برابر النصر عربستان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست هفته دوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 21 امشب بین تیم های النصر عربستان و استقلال ایران در ورزشگاه ملک عبدالله شهر ریاض برگزار شد که در پایان نیمه اول شاگردان پرویز مظلومی با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند.

صحنه هایی از دیدار امشب تیم های النصر عربستان و استقلال ایران

در نیمه اول این دیدار استقلال در دقیقه 21 توسط حنیف عمران زاده دروازه میزبان را با ضربه سر باز کرد اما در ادامه این الهلال بود که نبض بازی را در اختیار گرفت و حملات زیادی را روی دروازه نماینده کشورمان ایجاد کرد اما در نهایت موفق به بازکردن دروازه وحید طالب لو نشد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر استقلال به پایان برسد.