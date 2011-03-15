سپاهان مستحق پیروزی بود/ انتظار نداشتیم با پنج گل شکست بخوریم

به گزارش خبرنگار مهر، "آبل براگا" پس از شکست 5 بر یک تیمش مقابل سپاهان ایران با بیان این مطلب افزود: جریان مسابقه خیلی واضح بود سپاهان کل بازی را در اختیار داشت و مستحق پیروزی با نتیجه 5 بر یک بود. آنها امروز 5 گل زدند و خیلی هم فرصت از دست دادند.

وی افزود: به هیچ عنوان فکر نمی کردم با این نتیجه مغلوب سپاهان شویم اما سپاهان خیلی خوب بازی کرد و مستحق چنین بردی بود.

این مربی برزیلی با تاکید بر اینکه تفاوت آنچنانی بین فوتبال ایران و امارات نیست افزود: من با همین تیم الجزیره طی دو سال گذشته در مقابل استقلال آن هم در ورزشگاه آزادی به دو نتیجه تساوی رسیدم این نشان می دهد که فرق زیادی بین فوتبال ایران و امارات نیست. امروز روزی سپاهان بود و توانست 5 گل بزند و ثبت این نتیجه نشان دهنده تفاوت های فوتبال ایران و امارات نیست.

خبرنگاری از براگا پرسید آیا این سپاهان می تواند قهرمان آسیا شود که وی گفت: سپاهان تیم خوب و قدرتمندی است اما خیلی زود است که بخواهیم در مورد قهرمانی این تیم در آسیا حرفی بزنیم تا امروز دو بازی از لیگ قهرمانان گذشته و نمی توان ارزیابی درست از شرایط تیم ها داشت.

وی خاطرنشان کرد: با یک بازی و شکستی که مقابل سپاهان داشتیم نمی شود در مورد عملکرد تیم الجزیره قضاوت کرد ما دو سال است در فوتبال امارات باخت نداشتیم و دارای بهترین خط و دفاع بودیم. در این بازی سپاهان بهتر از ما بود اما من قول می دهم در امارات تیمی متفاوت مقابل سپاهان خواهیم بود.

وی در خاتمه تصریح کرد: از همه مردم ایران تشکر می کنم میزبانی بسیار خوبی از ما داشتیم به تیم سپاهان هم تبریک می گویم در آینده نزدیک پذیرای آنها خواهیم بود تا این بار یک بازی زیبا را به نمایش بگذاریم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر روز سه شنبه با برتری 5 بر یک شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه فولادشهر به پایان رسید.