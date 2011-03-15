به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی که امشب (سه شنبه شب) در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی پیش از بازی با الوحده امارات صحبت می‌کرد، افزود: پس از بازی با الاتحاد، گزارشگران عربستانی و مطبوعات آنها چیزهایی را علیه علی دایی گفتند که باید در ادامه بازی ها پاسخ قاطعی برای آن حرف ها دریافت کنند. باید کاری کنید که پرسپولیس، کابوس حریفانمان شود.

وی تصریح کرد: ما در باشگاه پرسپولیس، در نحوه ارتباط با بازیکنان، نحوه جذب بازیکن، پرداخت مطالبات و ... دست به تغییراتی زدیم که این تغییرات برای برخی خوشایند نبود و هر کاری می‌کنند تا این تیم، موفق نشود. حاشیه سازی می‌کنند بلکه زمین خوردن این تیم را ببینند، درست مثل هر انقلابی که با مقاومت هایی مواجه می‌شود. اما ما ایستاده ایم و ثابت می‌کنیم که می‌شود حرفه ای فکر و عمل کرد و سالم و تمیز در فوتبال حضور داشت. برای ماندن در این مسیر باید همه کمک کنیم و مدیر، مربی و بازیکن، هر کدام در جایگاه خودشان به وظایف شان به درستی عمل کنند.

کاشانی افزود: باشگاه پشت بازیکنان و کادر فنی و همه ارکان تیم هست تا شما بتوانید بدون دغدغه به فوتبال فکر کنید و تمرکزتان را از دست ندهید. از شما انتظار داریم در این شرایط به شاد کردن دل هواداران بیاندیشید و تمام توان خود را برای عمل کردن به خواست کادر فنی به کار بگیرید. عمل کردن به غیر از آنچه کادر فنی از شما می‌خواهد هر چند به میزان اندک، می‌تواند برای تیم دردسر درست کند و بالعکس، عمل کردن دقیق به برنامه‌های تمرین شده می‌تواند موفقیت شما و تیم را تضمین کند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و الوحده امارات عصر روز چهارشنبه در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.