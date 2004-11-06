امروز در تاريخ

شب قدر :



بر اساس روايات ماثوره هريك از شب هاي نوزدهم ، بيست و يكم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان ممكن است شب قدر باشند اما در ميان همين روايات ، شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان مورد تاكيد بيشتري قرار گرفته است . شب قدر از آن جهت به " قدر" ناميده شده است كه اين شب در ميان شب هاي خداوند از ارج و رتبه اي بالا بر خوردار است . بر خي ازعلماي اسلامي نامگذاري چنين شب هايي را به " قدر" به اين دليل دانسته اند كه در اين شب ها سختي و مشقت بر انسان بار مي شود تا قدري از سنگيني بارامانت الهي را دريابد . برخي نيز ارج و رتبه شب هاي پر فيض را نزول قرآن كريم مي دانند . نزول قرآن بر دو گونه است: نزول دفعى و نزول تدريجى. در نزول دفعى قرآن بطـور كامل در شب قدر بر قلب رسـول اكرم(ص) نازل شد ودر نزول تدريجي قـرآن كريم در مـدت بيست وسه سـال به تـدريج و به مناسبت ها و طبق رويدادها بر قلب پيامبر اكرم ص نازل گرديد . در تفسير على بـن ابراهيم از امام كاظم(ع) نقل شده كه در تفسير آيه انـا انزلنـاه فـى ليله مباركه فـرمود: هـى ليله القـدر انزل الله عزوجل القـرآن فيها الى البيت المعمور جمله واحده ثم نزل مـن البيت المعمور على رسول الله فى طـول عشريـن سنه - ليله مباركه همان شب قدر است كه خداوند قرآن را در آن شب بـربيت معمـور يك جـا نازل كـرد سپـس از بيت معمور در طـول بيست سال بر رسـول خدا صلى الله عليه و آله نازل شد. محمد بـن مسلـم از حمران روايت كرده كه از امام باقر عليه السلام درباره ايـن آيه مى پرسـد. امام مـى فرمايد: آرى منظور شب قدر است كه هر سال در دهه آخر ماه رمضان تكرار مـى شـود. در اين شب فضايل اعمال نيكو چند برابر مي گردد چنانكه بر انجام اعمال حسنه دراين شب هاي زيباي الهي تاكيد فراوان شده است . امام صادق(ع) در تفسير آيه شريفه ليله القدر خير من الف شهر و در بيان دلايل تفضل شب قدر به امت اسلام فرمودند: مراد اين است كه انجام كار خوب در آن شب برابر عمل صالح در طول هزار ماه در غير شب قدر است. امام باقر(ع) نيز در تبيين فلسفه شب قدر بيان داشته اند : اگر خداوند كارهاى مومنان را چند برابر نكند به سر حد كمال نمى رسند ، اما از راه لطف در شب قدر كارهاى نيكوى آن ها را چند برابر مى فرمايد تا كاستى هايشان جبران شود.

شب قدر شب نزول قرآن كريم است . شبي كه در آن سرنوشت يك سال آدمي رقم مي خورد . شبي كه در آن ترنم باران عشق و عبادت چهره هاي عابدان را نمناك مي سازد . شبي كه برابر با هزار ماه است .



پيام امام خميني ره به شوراي انقلاب :



درچنين روزي در سال 1358 ه ش حضرت امام خميني ره در پيامي به شوراي انقلاب در مورد عدم مذاكره با فرستادگان كارتر در باره گروگانها تاكيد كردند .



اعتراض و اعتصاب گسترده مردمي :





درچنين روزي در سال 1357 ه ش مردم ايران در اعتراض به تشكيل حكومت نظامي ازهاري دست به اعتصاب گسترده اي زدند . با شكست دولتهاي متعدد در مقابله با نهضت اسلامي مردم ، محمدرضا پهلوي تصميم گرفت با انتصاب يك نظامي به رياست دولت روند انقلاب را متوقف سازد . در كابينه ازهاري ، نخست وزير جديد ، غلامعلي اويسي به سرپرستي وزارت كار و امور اجتماعي، سپهبد اميرحسين ربيعي به سرپرستي وزارت مسكن و شهرسازي و ارتشبد قره باغي به وزارت كشور منصوب شدند. ازهاري در اين دوره دست به اقدامات گوناگوني زد كه از آن ميان مي توان به دستگيري نويسندگان مطبوعات، بازداشت افرادي چون ارتشبد نعمت نصيري ، منوچهر آزمون، عبدالعظيم وليان، داريوش همايون، غلامرضا نيك پي و اميرعباس هويدا اشاره كرد . اين نظامي بلند پايه در طول فعاليت خود براي سركوب روند انقلاب در شهرستانها چند نظامي را به استانداري خراسان، كرمانشاه و آذربايجان غربي منصوب كرد. اقدامات او در مهار انقلاب مردم موثر نيافتاد چنانكه وي در 15 آذر 1357 درمجلس سنا اظهار داشت كه تكبيرهاي شبهاي تهران واقعي نيست بلكه صداي نوار است. وي گفت كه من پشت بام رفتم وبا دوربين مادون قرمز شهررا هنگام شب تحت نظر گرفتم ولي هيچ كس پشت بامي نبود كه الله اكبر بگويد . ازهاري كه ناتوان از مفابله با انقلاب بود، خواستار كناره گيري از اين پست حساس شد و سرانجام با طرح اين بهانه كه سكته كرده است از نخست وزيري كناره گرفت و بلافاصله كشور را ترك كرد و به آمريكا رفت. او در واشنگتن با هژبر يزداني در تاسيس بانكي در كاستاريكا همكاري كرد ، ولي فعاليت سياسي چنداني نداشت .





ازهاري درسال 1288ش. در شيراز متولد شد. پس از طي تحصيلات ابتدايي و متوسطه در سال 1312 به دانشكده افسري راه يافت. يك سال بعد با درجه ستوان دومي وارد ارتش شاهنشاهي شد و در1316 با ارتقا به درجه سرهنگي به معاونت فرماندهي دژبان مركز منصوب شد. ازهاري در 1328 براي گذراندن يك دوره آموزش عالي به آمريكا اعزام شد پس از بازگشت در سال 1330 دوره يك ساله فرماندهي ستاد را در دانشگاه جنگ طي كرد و به درجه سرتيپي ارتقا يافت.

او در طول خدمت نظامي مدالهاي متعددي مانند نشان درجه يك و دو همايون، نشان لياقت، افتخار، خدمت، كوشش، ورزش، سپاس، پاس و بيست و هشت مرداد و يك نشان از سنتو دريافت كرد.غلامرضا ازهاري در آبان1380 در ايالات متحده امريكا درگذشت.



الحاق ايتاليا به قرار داد دو جانبه آلمان و ژاپن :







در چنين روزي در سال 1937ميلادي كشور بنيتوموسولِيني به قرارداد دو جانبه آلمان و ژاپن پيوست . در جنگ جهاني دوم

اين سه كشور كه به دول محور معروف شده بودند عليه دول فرانسه ، انگلستان و روسيه كه دول متحد ناميده مي شدند وارد مبارزه شدند .





انتخاب لينكلن به رياست جمهوري آمريكا :

در چنين روزي در سال 1860 ميلايد آبراهام لينكلن به عنوان شانزدهمين رييس جمهور آمريكا انتخاب شد .



تولد مبدع بازي بسكتبال :





درچنين روزي در سال 1861 ميلادي مبدع ورزش بسكتبال با نام جيمز نيسميث به دنيا آمد .



حمله كانادا به بلژيك :

درچنين روزي درسال 1917 ودر طول جنگ جهاني دوم ، نيروهاي كانادايي روستاي پاسچند ل بلژيك را در سومين جنگ ايپرس تصرف كردند .



اختراع ماشين اصلاح برقي :

در چنين روزي در سال 1923 ريش تراش برقي توسط ژاكوب شيك اختراع شد .



انفجار نخستين بمب هيدروژني :

در چنين روزي در سال 1952 ميلادي نخستين بمب هيدروژني توسط آمريكا در اينوتوك آتل در اقيانوس آرام منفجر شد .



محكوميت سياست هاي نژاد پرستانه :





در چنين روزي در سال 1962 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد سياست هاي نژاد پرستانه آفريقاي جنوبي را به شدت محكوم كرد . اين مجمع همچنين برآن شد كه تمامي دولت هاي عضو كليه روابط نظامي و اقتصادي خود را با اين كشورقطع كنند اما اين كار تحقق نيافت .

مهاجرت گسترده مراكشيان :





شاه حسن دوم پادشاه مراكش در چنين روزي در سال 1975 ميلادي برنامه مارس سبز را به مرحله اجرا در آورد. بر اساس اين طرح دولت مراكش مهاجرت گسترده سيصد هزار مراكشي غير مسلح را به سوي صحراي غربي آزاد كرد .



تصرف بوگوتا :

در چنين روزي در سال 1985 ميلادي جنگجويان چپ گراي وابسته به جنبش نوزده آوريل كلمبيا ، كاخ دادگستري اين كشور در بوگوتا را به تصرف خود در آوردند .



جشن كويت در اطفاي حريق آخرين چاه نفت :







در چنين روزي در سال 1991 ميلادي كويت ، اطفاي حريق آخرين چاه نفت را كه توسط عراق در طول جنگ خليج فارس به آتش كشيده شده بود ، جشن گرفت . بخشي از چاه هاي درحال سوختن نفت كويت را متخصصان اطفاي حريق جمهوري اسلامي ايران بر عهده داشتند و اين كار با موفقيت كامل به پايان بردند.



عمليات شهادت طلبانه در فلسطين :





در چنين روزي در سال 1998 ميلادي اعضاي جنبش حماس در يك عمليات شهادت طلبانه 21 صهيونيست را به هلاكت رساندند. در اين عمليات كه به وسيله خودرو حامل بمب انجام شد ، دوتن از بمب گذاران نيز به شهادت رسيدند .



لزوم وجود ملكه :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي راي دهندگان استراليايي در يك همه پرسي كه طي آن ملكه بريتانيا را از پادشاهي بر كشور آنها منع مي كرد ، راي منفي دادند .



نمايش نقاشي هاي يك بازمانده جنگ جهاني دوم :

در چنين روزي در سال 2001 ميلادي نمايشگاه "مباد كه فراموش كنيم" ، در باغ ملي برلين آغاز به كار كرد . فرد سيكر در اين نمايشگاه 24 تابلوي آبرنگ خود را به نمايش گذاشته بود . سيكر يكي از زندانيان جنگ دوم جهاني بود كه مجبور شده بود راه آهن بورما را با عنوان راه آهن مرگ براي ژاپني ها در طول جنگ جهاني دوم بسازد .



بمب گذاري توسط گروه استقلا طلبان باسك :





در چنين روزي در سال 2001 ميلادي يك ماشين بمب گذاري شده 60 نفر را در مادريد اسپانيا زخمي كرد . اين بمب توسط گروه جدايي طلبان باسك كار گذاشته شده بود .



اعدام در چين :

در چنين روزي در سال 2001 ميلادي ده نفر از مردم چين در پكن اعدام شدند . روزنامه هاي چيني اعلام كردند كه اين ده نفر به خاطر دزدي و قتل 20 تا30 نفر اعدام شده اند .

تولد توماس كيد :

در چنين روزي در سال 1558 ميلادي نمايشنامه نويس انگليسي توماس كيد به دنيا آمد . "تراژدي اسپانيايي "عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد چارلز دوم :

در چنين روزي در سال 1661 ميلادي چارلز دوم آخرين پادشاه هابزبورگي اسپانيا متولد شد . وي بين سالهاي 1665 ميلادي تا 1700ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .



تولد كولي سيبر :

سيبر نمايشنامه نويس و شاعر انگليسي و از ملك الشعراهاي اين كشور در چنين روزي در سال 1671 ميلادي به دنيا آمد. "آخرين مرحله عشق" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد پيتر ماتز :

پيتر ماتز آهنگساز آمريكايي و رهبر اركستر در چنين روزي در سال 1928 ميلادي به دنيا آمد ." هياهو" و "كارول برونت "عنوان مهمترين آثار موسيقايي اويند .



تولد آلوا اسنفلد ر :

اسنفلدر مخترع در چنين روزي در سال 1771 ميلادي چشم به جهان گشود . وي مخترع ليتو گرافي است .



تولد آدولف ساكس :



در چنين روزي در سال 1814 ميلادي ساكس بلژيكي آهنگساز و مخترع ساكسيفون ديده به جهان گشود .



تولد فرانسيس الينگوود آبوت :

در چنين روزي در سال 1836 ميلادي ابوت ، متاله آمريكايي به دنيا آمد . "خداشناسي علمي" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد هاينريش هيملر :

هيملر رهبر گروه اس اس نازيسم در چنين روزي در سال 1900 ميلادي متولد شد . وي در طول جنگ جهاني دوم جنايات بسياري مرتكب شد . اس اس ، گروه جاسوسي و ضد جاسوسي آلمان نازي بود .



تولد جيمز جونز :

جونز نويسنده و رمان نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1921 ميلادي به دنيا آمد . "از اينجا تا جاودانگي " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ايگناس يان پادروسكي :

پادروسكي آهنگساز بر جسته هلندي در چنين روزي در سال 1860 ميلادي به دنيا آمد . وي پيانيست ماهري نيز بود .



در گذشت شاه گوستاوس آدلفوس :

در چنين روزي شاه گوستاوس آدولفوس پادشاه سوئد در گذشنت . وي در جنگ كشته شد .



در گذشت رابي هايم :

رابي هايم نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1839 ميلادي دار فاني را وداع گفت . "ماكسيم چايم " عنوان مهمترين اثر اوست .



درگذشت پيتر چايكوفسكي :

