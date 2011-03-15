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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۲:۵۵

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/

استقلال بازی برده را به نماینده عربستان باخت/ آبی کم رنگ تر از قبل شد

استقلال بازی برده را به نماینده عربستان باخت/ آبی کم رنگ تر از قبل شد

تیم فوتبال استقلال که امیدوار بود با پیروزی برابر النصر عربستان تساوی خانگی برابر نماینده قطر را جبران کند، امشب در دیدار با نماینده عربستان در شرایطی که نیمه اول را با پیروزی پشت سرگذاشته بود در نهایت بازنده شد تا شانس هایش برای صعود کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست هفته دوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 21 امشب بین تیم های النصر عربستان و استقلال ایران در ورزشگاه ملک عبدالله شهر ریاض برگزار شد که در پایان شاگردان پرویز مظلومی با نتیجه  2 بر یک  برابر حریف عربستانی شکست خوردند.

در نیمه اول این دیدار استقلال در دقیقه 21 توسط حنیف عمران زاده دروازه میزبان را با ضربه سر باز کرد اما در ادامه این الهلال بود که نبض بازی را در اختیار گرفت و حملات زیادی را روی دروازه نماینده کشورمان ایجاد کرد اما در نهایت موفق به بازکردن دروازه وحید طالب لو نشد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر استقلال به پایان برسد.

در نیمه دوم اما روند تهاجمی تیم النصر حفظ شد و این تیم حملات زیادی را روی دروازه استقلال پی ریزی کرد و در دقیقه 60 توسط حسین عبدالغنی بازی را به تساوی کشاند و در دقیقه 80 سعد مشعل از روی یک ضربه ایستگاهی زیبا برای دومین بار دروازه وحید طالب لو را باز کرد تا شاگردان مظلومی بازی برده نیمه اول را به حریف واگذار کنند.

تیم فوتبال استقلال که در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی برابر السد به تساوی رضایت داده بود با متحمل شدن شکست برابر النصر راه سختی برای صعود به مرحله بعد پیش رو خواهد داشت.

کد مطلب 1275230

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