آتش سوزی 7 مغازه و 18 خودرو در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی اعلام کرد تا ساعت 22:30 دقیقه امشب 281 مورد حادثه در چهارشنبه آخر سال در پایتخت رخ داد که بدون تلفات جانی بود.



بر اساس این گزارش، 150 مورد این حوادث آتش سوزی در سطل زباله، 54 مورد آتش سوزی ضایعات، 26 مورد آتش سوزی در منازل، 23 آتش سوزی فضای سبز، 18 مورد آتش سوزی وسایل نقلیه، هفت مورد آتش سوزی واحد تجاری و سه مورد انفجار ترقه بوده است.

در جریان این حوادث 21 نفر از شهروندان با آسیب جزئی روبرو شدند که 13 نفر آنان به صورت سرپایی مداوا و هشت نفر نیز به مرکز درمانی اعزام شدند.