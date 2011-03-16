افزایش 20 درصدی قیمت نان مازندران در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح رجبی در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: قرار است بر این است که افزایش قیمت نان با هماهنگی استانداری و شورای تغزیرات آرد و نان صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه هزینه تهیه نان و حمل آرد به محل خبازی در شهرستانهای استان متغییر است پیش بینی می شود قیمت انواع نان در شهرستانها توسط فرمانداریها اعمال شود.



مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشوربا اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد که با گذشت سه ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دو دستاورد اقتصادی و فرهنگی عاید ملت ایران شده است تصریح کرد: مصرف نان هر ایرانی قبل از اجرای قانون هدفمندی، سالانه 160 کیلوگرم بوده، که اکنون این میزان بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است.



رجبی با بیان اینکه با واقعی شدن قیمت نان، مردم خرید نان خود را هدفمند کردند یادآور شد: مصرف نان در مازندران رو به کاهش است.



وی با اعلام این مهم که میزان مصرف نان در مازندران، دیماه امسال 10 درصد کاهش داشته است افزود: این در حالی است که در این مدت 20 درصد بر میزان مصرف گندم استان کاسته شده است.



مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با بیان اینکه در صورتی که نان به مفهوم اصولی خود تا مقیاس 20 درصد در جامعه صرفه جویی شود سالانه 800 میلیارد تومان عاید ملت خواهد شد گفت: اکنون کیفیت نان در کل کشور ارتقا یافته و در مازندران رضایت بخش است.



رجبی با اشاره به اینکه سیستم ارزیابی نانوایی ها در گذشته به صورت سنتی بوده است افزود: مردم کشور می توانند از طریق سامانه پیامک 30001518 نسبت به میزان رضایت مندی خود به واحدهای خبازی منطقه محل سکونت خود اظهار نظر کنند.



وی با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی که مردم مازندران طی دو هفته گذشته از طریق این سامانه برای شرکت غله کشور ارسال کنند، مازندران را از نظر ارتقاء کیفیت نان در رتبه های برتر کشور قلمداد کردند.



این مسئول شرکت غله با اشاره به اینکه بر اساس این نظر سنجی، 92 درصد مردم مازندران از ارتقای کیفیت نان در خبازیهای مازندران ابراز رضایت دارند گفت: نانوایان برتر استان از طریق نظرسنجی که از سوی مردم اعلام می شود تجلیل خواهند شد.



وی با بیان اینکه تعداد قلیلی از نانوایان مازندران که نتوانسته خود را با سیستم جدید ارتقاء نان وقف دهند از چرخه تولید خارج و در آستانه تعطیلی قرار گرفتند در عین حال افزایش قیمت نان و کاهش قدرت خرید مردم را دلیلی عمده تعطیلی واحدهای خبازی استان ندانست.



رجبی با اشاره به اینکه کیفیت ان تنها با واقعی شدن قیمت ها صورت نمی گیرد گفت: تعداد بسیاری از نانواییهای استان سنتی هستند که باید صنعتی شوند.

