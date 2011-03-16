به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، پرویز مظلومی پس از شکست تیمش برابر النصر عربستان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیمه نخست این دیدار تیم برتر میدان بودیم و در نیمه دوم خصوصا پس از به ثمر رسیدن گل‌های حریف، با ایجاد تغییرات در تیم فشار زیادی روی دروازه آنها وارد کردیم ولی نتوانستیم از فرصت‌ها برای کسب امتیاز در این دیدار استفاده کنیم.

وی تیمش را مستحق شکست در دیدار با النصر ندانست و افزود: عادلانه ترین نتیجه این دیدار تساوی بود. النصری‌ها در شرایطی روی یک ضربه ناگهانی گل تساوی را به ثمر رساندند و گل دوم را هم روی اشتباه در بستن دیوار دفاعی وارد دروازه ما شد که موقعیت آنچنانی نداشتند، ضمن اینکه از نظر عملکرد بازیکنان و موقعیت گلزنی برتر و بهتر از حریف بودیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه تیم النصر در زمین خودش و با حمایت تماشاگرانش توانست از شکست نجات یافته و در این دیدار پیروز شود، اظهار داشت: اگر برهانی در دقیقه 90 آن توپ را به گل تبدیل می کرد یا در ضدحملات بهتر بودیم، با امتیاز ریاض را ترک می‌کردیم.

مظلومی با بیان اینکه پیش از این مسابقه هم اعلام کرده بود تیمش بازی سختی برابر النصر دارد اما با هدف پیروزی در این دیدار به میدان رفته بود، تاکید کرد: ما برای صعود بدون شانس نیستیم. ما چهار دیدار دیگر پیش رو داریم که در آن 12 امتیاز جا به جا می‌شود. ما هنوز شانس داریم و شک نکنید به مرحله بعد صعود می‌کنیم.

وی در مورد آرایش تیمش در این دیدار خاطر نشان کرد: ما ابتدا با سیستم 2-5-3 به میدان آمدیم اما پیش از گل دوم النصر قصد داشتیم با تغییر سیستم شرایط را به سود خود تغییر دهیم اما نشد. البته با تغییر آرایش تیم به 3-3-4 تا حدودی روند بازی را در اختیار گرفتیم اما فرصت‌ها را براحتی از دست دادیم.

سرمربی استقلال در پایان در مورد دلیل شکست تیم استقلال در نیمه دوم گفت: بازیکنان ما دچار افت بدنی نشدند بلکه فشار حملات حریف بیشتر شد. ما می‌‎توانستیم از آشفتگی خط دفاع حریف برای جبران گل خورده استفاده کنیم اما متاسفانه بازیکنان به وظایف خود عمل نکردند و مسئولیتی که با آنها سپرده شده بود را به نحو احسن اجرا نکردند.

تیم فوتبال استقلال ایران در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض مقابل تیم النصر عربستان با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد.