تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و پنجم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با یازدهم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با شانزدهم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه B:

* السد قطر - پاختاکور ازبکستان

گروه C:

* بنیادکار ازبکستان - الاتحاد عربستان

* پرسپولیس ایران - الوحده امارات

گروه D:

* الامارات امارات - الریان قطر

* الشباب عربستان - ذوب آهن ایران

گروه H:

* سامسونگ کره جنوبی - شانگهای شنهوآ چین

گروه G:

* شاندونگ لوننگ چین - سرزو اوزاکا ژاپن

* آرما مالانگ اندونزی - جئونبوک موتورز کره جنوبی

- دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* رئال مادرید اسپانیا - المپیک لیون فرانسه، ساعت 23:15، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید

* چلسی انگلستان - کپنهاگن دانمارک، ساعت 23:15، ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن