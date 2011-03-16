تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و پنجم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با یازدهم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با شانزدهم مارس سال 2011 میلادی.
- هفته دوم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه B:
* السد قطر - پاختاکور ازبکستان
گروه C:
* بنیادکار ازبکستان - الاتحاد عربستان
* پرسپولیس ایران - الوحده امارات
گروه D:
* الامارات امارات - الریان قطر
* الشباب عربستان - ذوب آهن ایران
گروه H:
* سامسونگ کره جنوبی - شانگهای شنهوآ چین
گروه G:
* شاندونگ لوننگ چین - سرزو اوزاکا ژاپن
* آرما مالانگ اندونزی - جئونبوک موتورز کره جنوبی
- دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رئال مادرید اسپانیا - المپیک لیون فرانسه، ساعت 23:15، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید
* چلسی انگلستان - کپنهاگن دانمارک، ساعت 23:15، ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن
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