سیستان و بلوچستان آمادگی پذیرایی از 15 هزار مسافر نوروزی را در هر روز دارد

حسنعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: روزانه 15 هزار مسافر نوروزی می توانند در هتل ها، مهمان پذیرها، مدارس، چادرها و کمپ های استان در طول تعطیلات سال جدید اسکان داشته باشند.

وی گفت: از جمله امکانات فراهم شده برای مسافران و گردشگران نوروز امسال سیستان و بلوچستان، برپایی 16 سفره هفت سین و گشایش 14 نمایشگاه صنایع دستی در طول تعطیلات نوروزی است.

وی افزود: هفت موزه فعال در استان برای بازدید مسافران در ایام نوروز دایر است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان بیان داشت: پنج قاضی کشیک، هفت شورای حل اختلاف، 23 پایگاه امداد خودرو و شش شرکت بیمه طی تعطیلات نوروزی آماده خدمات رسانی به مسافران استان هستند.

وی گفت: 168 پایگاه انتظامی، بیمارستان و درمانگاه، امداد پزشکی، داروخانه شبانه روزی و هلال احمر از 25 اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی در سطح استان به مسافران خدمات لازم را ارائه می دهند .

مدیر کل میراث فرهنگی استان بیان کرد: همچنین 166 بازرس از موسسه های گردشگری، تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، سازمان بازرگانی و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کار نظارت بر امکانات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسافران نوروزی را در ایام تعطیلات برعهده دارند .

وی گفت: 78 جایگاه سوخت، پنج ایستگاه صلواتی، 25 سرویس بهداشتی و 36 حمام عمومی در سراسر راه های ارتباطی استان آماده خدمات دهی به مسافران نوروزی است .