عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- نخست وزیر اسرائیل در ادامه جوسازی علیه ایران مدعی شد که نیروی دریایی این رژیم روز سه‌ شنبه یک کشتی باری را در دریای مدیترانه توقیف کرده که حاوی تسلیحات از جانب ایران برای مبارزان فلسطینی در باریکه غزه بوده است.



- یک نظرسنجی که روز سه‌ شنبه منتشر شد نشان می‌دهد درصد بالایی از سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی، در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک، سناریوی ایران هسته ‌ای را به گزینه حمله نظامی ترجیح می‌دهند.

- مقام های ژاپنی اعلام کرده اند کارکنان نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی را در پی افزایش میزان تشعشعات رادیواکتیو از آن خارج کرده اند.

- گزارش ها از سوریه حاکی از آن است که صدها نفر در خیابان های دمشق، پایتخت سوریه و حلب، دومین شهر بزرگ این کشور دست به تظاهرات زده اند.

- در تظاهرات روز گذشته در نوارغزه 10 نفر بازداشت شدند.



- معاون اول کرزای: فساد اداری باعث کاهش تمایل جامعه جهانی برای کمک به افغانستان شده است.

- شش کشته و یک هزار مجروح در درگیری های بحرین.



- طرفداران حاکمیت در یمن یک فعال مخالف این کشور را در استان شمالی به شهادت رساندند.