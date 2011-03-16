چهار کتابخانه البرز در ایام نوروز فعال است

مدیر کل نهاد کتابخانه های البرز در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور اشاعه فرهنگ کتابخوانی و به منظور رفاه حال شهروندان در ایام نوروز چهار کتابخانه در سطح استان فعال خواهند بود.

رمضان علی محسنی ملردی بیان کرد: کتابخانه های عمومی امیر کبیر واقع در خیابان دانشکده ، علامه امینی در فردیس، امام محمد باقر (ع) در شهرستان نظر آباد و کتابخانه الهادی واقع در ساوجبلاغ در ایام نوروز جهت ارائه خدمت به علاقمندان میزبان مشتاقان کتابخوان است.

وی افزود: چهار کتابخانه یاد شده تمام روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 17 به روی مراجعان گشوده خواهد بود و فرایند امانت کتاب و استفاده از سالنهای مطالعه، استفاده از بخش نشریات و مرجع صورت خواهد پذیرفت.

این نهاد علاوه بر فرهنگ سازی در رده سنی باسواد، خردسالان مهد کودکی را نیز سامانه هدف قرار داده و جهت و اشاعه فرهنگ کتابخوانی و احیاء بستر جذب علاقمندان به حیطه علم و آموزش به برگزاری جشن استقبال از بهار پرداخت.

محسنی خاطرنشان کرد: جشن شادی ویژه خردسالان به همت اداره کل نهاد کتابخانه های البرز و همکاری مهد کودک فروغ در آمفی تئاتر کتابخانه امیر کبیر برگزار شد.

وی افزود: گروه های مختلف سنی در این مراسم حضور داشتند که معرفی سنت های نوروزی در قالب تئاتر، شعر و مسابقه برای اولین بار در استان به صورت نمادین اجرا شد.

اداره کل کتابخانه های استان البرز با 30 کتابخانه و 45 هزار نفر عضو دارای 390 هزار و 987 جلد کتاب است.