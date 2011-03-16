اینتر در زمین بایرن پیروز شد/ "هرناندز" منچستریونایتد را به یک چهارم فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ آلمان که در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در زمین اینتر به برتری یک بر صفر رسیده بود، سه شنبه شب در ورزشگاه "آلیانتس آرنا" با نتیجه 3 بر 2 مقابل مدافع عنوان قهرمانی تن به شکست داد. نماینده آلمان در مجموع عملکرد بهتری نسبت به حریف خود داشت اما از موقعیت‌های ایجاد شده بهره نبرد تا وداعی تلخ با مسابقات داشته باشد.

ساموئل اتوئو در دقیقه 4 تیم میهمان را پیش انداخت اما ماریو گومژ (21) و توماس مولر (31)، امیدواری را به اردوی تیم بایرن مونیخ بازگرداندند. وسلی اشنایدر در دقیقه 63 بازی را به تساوی کشید اما باز هم این بایرن بود که با این نتیجه به دور بعد راه پیدا می کرد تا اینکه گوران پاندف در دقیقه 88، گل برتری اینتر را به ثمر رساند و بازی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به تساوی 3 بر 3 کشیده شد. با این نتیجه نماینده ایتالیا با توجه به امتیاز گل‌زده در خانه حریف راهی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد تا مدافع عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها باقی بماند.

منچستریونایتد هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با حساب 2 بر یک در دیداری خانگی از سد المپیک مارسی گذشت. خاویر هرناندز هر دو گل یونایتد را در دقایق 5 و 75 به ثمر رساند و وس براون در دقیقه 82 با گل به خودی که وارد دروازه تیم منچستر کرد، دقایق پایانی رعب آوری را برای شیاطین سرخ رقم زد اما در نهایت این تیم انگلیسی بود که به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. دیدار رفت دو تیم با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسیده بود.

مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

* رئال مادرید اسپانیا - المپیک لیون فرانسه، ساعت 23:15، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید

* چلسی انگلستان - کپنهاگن دانمارک، ساعت 23:15، ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن