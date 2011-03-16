تولید بیش از دو هزار دقیقه انیمیشن در دستور کار مرکز کرمان است

حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان درباره تولیدات این مرکز در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: امسال دو فیلم تلویزیونی به نام‌های "قدم‌های بارانی" و"معمای ارتا" تولید شده است که فیلم "قدم‌های بارانی" از شبکه دو پخش و "معمای ارتا" در نوبت پخش از شبکه‌های سراسری قرار دارد و چهار تله فیلم دیگر با عناوین "توریست"، "ترحم"، "عطر گل محمدی"، و "راز شکارگاه سرماژوف" در مرحله تولید قرار دارند.

وی درباره اینکه چگونه جوانان هنرمندان برای تولیدات شناسایی می‌کنید؟ توضیح داد: درهای مرکز کرمان همواره به روی هنرمندان خلاق، مردمی و متعهد باز است، حتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های هنری استان چندین بار فراخوان داده‌ایم و با انجمن‌های هنری استان نشست‌های مختلفی برگزار کردیم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان خاطرنشان ساخت: در سفرهایی که من به همراه معاونان به شهرستان‌های استان داشتم در این باره تاکید شده و خوشبختانه پاسخ خوبی به این دعوت داده شده است. در حال حاضر از توان هنرمندان جوان و بومی، برای خلاق ایده‌های جذاب و تولید برنامه‌های مختلف استفاده می‌شود.

موسوی ادامه داد: همچنین با راه‌اندازی صفحه ویژه‌ای در وب سایت مرکز اقدام به ثبت نام ازهنرمندان استان کرده‌ایم. در سال‌های اخیر دوره‌های آموزشی مختلفی همچون فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی، زیبایی شناسی، تصویر و تکنیک‌های پویانمایی برگزار شده است و جوانان علاقمند استان در این کلاس‌ها شرکت کردند. به تازگی دو کارگاه قصه‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی تشکیل شده و شرکت برای علاقمندان آزاد است.

وی درباره تولید انیمیشن در این مرکز گفت: مرکز کرمان یکی از قطب‌های تولید انیمیشن در سطح کشور است و برای تقویت بیش از پیش این قابلیت و بهره‌گیری از استعدادهای مختلف در استان، سیاست تمرکززدایی این تولیدات در مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان بیان کرد: با به کارگیری 18 گروه از گروه‌های خارج از مرکز 80 درصد تولیدات برون سپاری شده است. در سه سال اخیر حدود 3000 دقیقه انیمیشن در مرکز کرمان تولید شده است و بیش از 2500 دقیقه انیمیشن در دست تولید است که کار تصویب آنها انجام شده که به به مرحله نوشتن فیلمنامه یا بازنویسی فیلمنامه رسیده است. در واقع تولید انیمیشن در این مرکز همچنان فعال است.