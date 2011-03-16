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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۸

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بررسی تحولات منطقه و بحرین در جلسه غیر علنی مجلس

بررسی تحولات منطقه و بحرین در جلسه غیر علنی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی به بررسی تحولات منطقه به خصوص وقایع بحرین پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس ، در جلسه ای غیر علنی گزارشی از تحولات منطقه به ویژه دخالت های آمریکایی ها در این مسائل و اعزام نیروهای خارجی به منطقه گزارشی به نمایندگان ارائه کرد.

به گزارش مهر نمایندگان مجلس در جلسه گذشته با صدور بیانیه ای اقدامات عربستان در دخالت در مسائل بحرین را محکوم کردند.

این آخرین جلسه غیر علنی مجلس در سال 89 است.

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این جلسه به بیان زوایای حضور نظامی امارات و عربستان در بحرین پرداخت.

جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه به ارائه گزارش از جلسات این کمیسیون پیرامون وقایع بحرین ارائه داد و تاکید کرد که جنس حوادث بحرین با دیگر تحولات منطقه متفاوت است.


 

کد مطلب 1275284

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