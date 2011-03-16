روسیه و بلاروس توافقنامه احداث نیروگاه اتمی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، طرفین همچنین توافقنامه مربوط به کار سیستم های "موازی" انرژی را نیز به امضا رساندند.

در کنار این سند همچنین توافقنامه میان دو دولت در خصوص همکاری در بخش تحقیقات و بهره برداری از فضا دراهداف صلح آمیز، توافقنامه میان وزارت سلامت و توسعه اجتماعی روسیه و وزارتخانه های کار و تامین اجتماعی، بهداشت وزارت دارایی بلاروس در خصوص اجرای قرارداد همکاری تامین اجتماعی میان دو کشور مورخ 24 ژانویه سال 2006 به امضا رسید.



"سرگئی کرینکو" رئیس شرکت "روس اتم" پیشتر در مرداد ماه سال جاری در دیدار با "میخاییل میاسنیکوویچ" نخست وزیر بلاروس اعلام کرد که احداث نیروگاه اتمی در بلاروس از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.



احداث این نیروگاه اتمی در حدود 6-7 میلیارد دلار ارزیابی می شود که به گفته کرینکو، قرارداد وام اعطایی روسیه به بلاروس میان دو کشور در خصوص احداث این نیروگاه احتمالا در ماه ژوئن منعقد خواهد شد.