جنایت آل خلیفه و سعودی ها در بحرین/ مردم در منامه قتل عام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، درپی اعلام حالت فوق‌العاده از جانب پادشاه بحرین و با ورود نیروهای عربستان برای سرکوب مردم این کشور، ناآرامی‌ها در منامه پایتخت و روستاهای اطراف آن گسترش یافته است.

درگیری‌های روز سه‌ شنبه بین مخالفان حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی، 6 کشته و هزار زخمی برجا گذاشت.

بنا به تقاضای پادشاه بحرین و به منظور تقویت نیروهای نظامی این شیخ نشین جنوب خلیج فارس، بیش از یک هزار نظامی از عربستان سعودی وارد آن کشور شده‌اند.



وزیر خارجه آمریکا هم در اظهارنظری خواهان خویشتنداری همه طرف‌های درگیر و از سرگیری مذاکرات حکومت بحرین با مخالفان شد و این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که بین سفر اخیر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و ورود نیروهای عربستای به بحرین ارتباط وجود دارد.

روز گذشته نیروهای امنیتی بحرین که از حمایت نیروهای عربستان و امارات برخوردار بودند به شدت به تجمع کنندگان در میدان لولؤ حمله کرده و ضمن قتل عام مردم، میدان را از حضور مخالفان تخلیه کردند.