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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۹

فن گال:

بایرن موقعیت های فراوانی را از دست داد

بایرن موقعیت های فراوانی را از دست داد

سرمربی تیم فوتبال بایرن پس از حذف از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گفت تیم او در دیدار مقابل اینتر موقعیت های گل فراوانی را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن در دیدار رفت با نتیجه یک بر صفر در زمین اینتر به برتری رسیده بود اما در دیدار برگشت 3 بر 2 باخت تا بازی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 3 بر 3 شده و با امتیاز گل زده در خانه حریف از دور رقابت ها کنار برود.

لوییس فن گال در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما پیش از این چهار - پنج بار، پیروزی را با شکست عوض کرده بودیم و این اتفاق یک بار دیگر روی داد. حریف ما پیروز شد اما موقعیت‌های گل کمتری داشت. من بین دو نیمه به بازیکنانم گفته بودم که باید منسجم باقی بمانند اما این کار را نکردند و زندگی را بر خود دشوار کردند. ما موقعیت‌های گل بسیاری را از دست دادیم.

"کارل هاینز رومنیگه"، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، 10 روز قبل به فن گال گفته بود که قراردادش تا پاین فصل با این تیم اعتبار دارد و مربی هلندی هم گفته بود که به دلیل شکست از سمت خود استعفا نمی کند.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، فن گال گفت: من هر کاری که از دستم بربیاید انجام خواهم داد تا بازیکنانم را از این بحران خارج کنم.

کد مطلب 1275300

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