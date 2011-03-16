منازل روستایی خراسان رضوی در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه می شوند

محمد اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به وجود حدود 400 هزار خانوار روستایی در خراسان رضوی، بیان داشت: هر خانه روستایی با پرداخت مبلغ هزار تومان برای مدت یک سال در مقابل حوادث غیرمترقبه از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و تگرگ بیمه خواهد شد.

وی با اشاره به حفظ عزتمندی، رفاه و آسایش روستاییان به عنوان اهداف اجرای این طرح ادامه داد: اعتبار بیمه منازل روستایی، از اول فروردین ماه سال 1390 آغاز می گردد.

مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان رضوی، تصریح کرد: بیمه ایران به عنوان متولی بیمه منازل روستایی متعهد شده است که به محض وقوع حادثه در محل روستای حادثه دیده حضور یافته و نسبت به پرداخت خسارت به روستاییان اقدام کند.

اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: دهیاری های استان و دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی با کمک شوراهای اسلامی روستاهای استان نسبت به مدیریت این طرح اقدام خواهند کرد.

وی گفت: ثبت نام برای بیمه منازل روستایی از امروز چهارشنبه آغاز شد و برای خانوارهایی که زودتر از دیگران اقدام به مشارکت در این طرح نمایند، جوایزی از جمله سفر به عتبات عالیات در نظر گرفته شده است.

وی ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز به روستاییان استان از آنان خواست در انجام این طرح کمال همکاری را با مسئولان داشته باشند.