سمینار آموزشی مناقصات ویژه شهرداران در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اسلامی صدر مدیرکل شهرداریها و شوراهای اسلامی استانداری قزوین صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: استان قزوین 25 شهرداری دارد که با توجه به اهمیت طرح ها و پروژه های آن باید شهرداران، معاونان و کارشناسان شهرداریها از قوانین و مقررات مربوط به مناقصه و مزایده ها اطلاع جامع و کاملی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مناقصات به دلیل حجم کار شهرداریها و اهمیت فعالیت ها از حساسیت ویژه ای برخوردار است تصریح کرد: در دو روز این کارگاه آموزشی مسائل مختلف آئین نامه ای و مالی توسط کارشناسان و همکاری جهاد دانشگاهی استان به مسئولان شهری و شهرداری ها و شورای شهر استان آموزش داده می شود.

اسلامی صدر به عدم آگاهی از شیوه ها، دستورالعمل ها و تنوع کاری شهرداریها اشاره کرد و افزود: با برگزاری این نشست دو روزه بسیاری از مشکلات و آسیب ها در زمینه مدیریت امور شهرداریها برطرف می شود.

بیتا باقرزاده سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین نیز گفت: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین همکاریهای خوبی با استانداری در سال 89 داشته و تلاش براین است که با همکاری استانداری فعالیت های مختلفی را در زمینه های آموزش، تربیت و ارتقاء توانمندی نیروی انسانی استان قزوین انجام شود.

وی تصریح کرد: اداره کل امورشهری استانداری برنامه هایی را در حوزه شهری و شهرداریها پیش بینی کرده و برپایی کارگاه آموزشی آئین نامه مالی شهرداریها با محوریت مناقصات نیز در همین راستاست.

کارگاه آموزشی آئین نامه مالی شهرداری ها با محوریت مناقصات با حضور شهرداران و معاونان، مدیران مالی و نمایندگان شوراهای شهر استان قزوین در تالار باغستان قزوین گشایش یافت.

دراین کارگاه مباحث تخصصی توسط محمدی مسئول قراردادهای شهرداری قزوین و آقاسی مشاور گروه سرمایه گذاری تات قزوین به مخاطبان ارائه می شود.

کارگاه آموزشی دو روزه ویژه شهرداران و نمایندگان شوراهای شهر استان قزوین توسط جهاد دانشگاهی استان قزوین و استانداری قزوین برگزار شده است.