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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۶

لئوناردو:

نمی‌توانم در خصوص پیروزی مقابل بایرن توضیحی بدهم

نمی‌توانم در خصوص پیروزی مقابل بایرن توضیحی بدهم

سرمربی برزیلی تیم فوتبال اینتر پس از پیروزی مقابل بایرن مونیخ گفت توضیحی در خصوص این برتری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در دیدار رفت با نتیجه یک بر صفر مغلوب بایرن شده بود اما در دیدار برگشت در ورزشگاه آلیانز آرنا با نتیجه 3 بر 2 مقابل حریف آلمانی به برتری رسید و به دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد.

لئوناردو در نشست خبری پایان بازی گفت: اصلا نفهمیدم چه شد و نمی توانم در خصوص آن توضیحی ارائه کنم. این یک بازی بزرگ بین دو تیم از بهترین تیم‌های اروپا بود. بایرن تیم سرسختی است که توپ را در اختیار می گیرد و اجازه نمی دهد که بازی کنید. آنها می خواهند شما را حذف کنند.

وی افزود: اینتر آغاز خوبی داشت و بعد از اینکه دو گل خوردیم آرامش خود را حفظ کردیم. گوران پاندف با گلی که به ثمر رساند (گل سوم و برتری اینتر مقابل بایرن)، نام خود را در تاریخ ثبت کرد.

کد مطلب 1275317

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