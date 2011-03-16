اروگوئه به قطار شناسایی کشور فلسطین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لوئیس ماگرو" وزیر خارجه اروگوئه اظهار داشت: "خوزه موخیکا" رئیس جمهور اروگوئه با ارسال پیامی به سفیر فلسطین در این کشور طبق قطعنامه 242 شورای امنیت تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت می شناسد.

وی خاطرنشان کرد که این اقدام در راستای تمایل به برقراری روند صلح در خاورمیانه و تحقق راه حل دودولتی صورت گرفت.

گفتنی است بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخته اند. ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، اکوادور، بولیوی، گویان، سورینام، پاراگوئه، شیلی، پرو، کلمبیا، کوبا، کاستاریکا، نیکاراگوئه از جمله این کشورها به شمار می روند.