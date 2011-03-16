استقلالی ها راهی مدینه شدند/ اهانت گزارشگر تلویزیون عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از قبول شکست برابر تیم النصر عربستان، ساعت 23 شب به وقت محلی وارد هتل محل استقرار خود در ریاض شد. استقلالی‌ها در شرایطی مسیر ورزشگاه تا هتل را پیمودند که توسط 15 دستگاه خودرو پلیس که همگی از بابت برد نماینده عربستان خوشحال بودند، همراهی می‌شدند. اسکورت تیم استقلال و استقرار پلیس در جلوی درب هتل به حدی بود که مایه تعجب شهروندان شده بود.

بازیکنان، مربیان و کادر همراه استقلال پس از استراحت در هتل بامداد امروز چهارشنبه شهر ریاض را به مقصد مدینه ترک کردند. آنها پس از زیارت مدینه منوره به مکه اعزام خواهند شد تا اعمال حج را به جای آورند.

در پایان این بازی و پس از به ثمر رسیدن گل دوم تیم النصر عربستان، گزارشگر شبکه تلویزیونی الریاض در حالیکه از خود بی خود شده بود، علیه فوتبال ایران مطالبی را عنوان کرد.

این گزارشگر در انتقادات خود تیم‌های ایرانی را به وقت کشی محکوم کرد. این انتقاد در دقایق پایانی بازی و بعد از سوت داور عمانی به سود تیم النصر بیشتر شد به طوریکه این گزارشگر عربستانی در صحبت‌های خود این طور عنوان می کرد که تیم ما بازی را به خوبی اداره کرد و ما به حق واقعی‌مان رسیدیم اما نماینده ایران وقت کشی می کرد.

به نظر می آمد این رویه گزارش کردن دیدار بین دو تیم استقلال و النصر تنها نشات گرفته از تعصب بالای عربستانی‌ها به تیم الهلال و باخت این تیم سپاهان ایران است که باعث شده بود تا گزارشگران ورزشی این کشور سطح فوتبال خودشان را بالاتر از ایران بدانند.

تیم استقلال ایران شب گذشته در چارچوب هفته دوم از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم النصر عربستان به نتیجه 2 بر یک شکست خورد.