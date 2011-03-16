قم رتبه سوم امنیت را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی برزگر گنجی شامگاه سهشنبه در سومین همایش معصومهشناسی که در مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد، اظهار داشت: وجود بارگاه ایشان سبب شده تا وضعیت مناسب فرهنگی در این شهر مقدس داشته باشیم.
وی عنوان کرد: از نظر امنیتی در وضعیت مناسبی هستیم و رتبه سوم را در میان استانها داریم.
گنجی با بیان اینکه بررسی آمار نشان میدهد که قم در جایگاه مناسبی به لحاظ جمعیت زندانیان زن قرار دارد اذعان داشت: نسبت زندانیان زن در قم نسبت به جمعیت زندانیان چهار درصد است که عمده آنها سرقتهای اطراف حرم است که توسط بانوان غیرقمی انجام میشود.
تاکید بر لزوم بهرهمندی از ظرفیت هیئتها
گنجی با اشاره به ظرفیت عظیم هیئتها برای آشناکردن مردم با مسایل اعتقادی و دینی تصریح داشت: باید از ظرفیت هیئتها استفاده شود اما الان متاسفانه به خوبی از آنها بهره نمیبریم؛ باید در این زمینه برنامه ریزی کنیم.
دادستان قم با اشاره به رواج خرافات در قم اذعان داشت: فردی به نام علیرضا پیغان که چندی قبل مدعی امام زمان بودن داشت و البته اعدام شد موفق شده بود که 200 خانم را مرید خودکند که بیشتر آنها مطلقه بودند و از مسافتهای بسیار دوری به او مراجعه میکرند و بعضا میگفتند ما حاضریم جان خود را برای او به عنوان امام بدهیم.
وی ادامه داد: به دستور این فرد دختران 9 ساله را به عقد افرادی 40 ساله درآورده بودند که این ناآگاهی و اتفاقاتی که میافتد تأثرانگیز است.
ویژگی مدعیان امام زمانی
وی ادامه داد: این افراد مدعی حتی قرآن را نمیتوانند از رو بخوانند اما وضعیتشان به جایی میرسد که برخی از بانوان از استانهای دوردست به آنها ملحق میشوند که ما میخواهیم در رکاب امام باشیم.
گنجی عنوان کرد: اعتقاد به رمال، سرکتاب بازکن و... که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند متاسفانه در قم هم موارد بسیار زیادی بوده است که با آنها برخورد شده و بانوان باید مراقب باشند.
هشدار دادستان قم به خانوادهها
گنجی ادامه داد: خانوادهها و فرزندان ما چقدر باید از دستورات افرادی که بویی از دین نبرده و فقط دنبال مسایل مادی هستند لطمه بخورند؛ متاسفانه خانوادههای متعددی که مراجعات مکرر به این افراد داشته و برای درمان بیمارشان مراجعه کرده بودند ولی آن فرد آنقدر در منزل او به امید شفا مانده بود که مرده بود.
دادستان استان قم افزود: بانوان باید در صف مقدم مبارزه با خرافات باشند زیرا خرافات ریشه دین را میخشکاند و اعتقادات ما را از بین میبرد.
وی تاکیدکرد: در حالی که مراجع و علما در کنار ما و در شهر ما هستند اما باز هم متاسفانه شاهد این نوع اتفاقات هستیم و بسیاری از دعاوی و مشکلات خانوادهها در دادگاههای استان ناشی از این مسایل است.
گنجی تصریح کرد: شبهای چهارشنبه بیش از یک میلیون نفر به قم مراجعه میکنند که این وظیفه هیئتها را سنگینتر میکند زیرا حضور زایران تنها نباید به زیارت محدود شود بلکه باید با استفاده از ظرفیت هیئتها مردم را هدایت کنیم تا به بیراهه نروند و زایران را توجیه کنیم.
دادستان قم ضمن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) عنوان داشت: مسئولان استان باید برای وفات و میلاد حضرت معصومه برنامههای مناسبی را مدون کنند و باید میان این دو تفاوت قایل شوند.
قم - خبرگزاری مهر: دادستان استان قم در سومین همایش معصومهشناسی گفت: استان قم در وضعیت امنیتی مناسبی است و در میان استانهای کشور رتبه سوم را دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی برزگر گنجی شامگاه سهشنبه در سومین همایش معصومهشناسی که در مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد، اظهار داشت: وجود بارگاه ایشان سبب شده تا وضعیت مناسب فرهنگی در این شهر مقدس داشته باشیم.
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