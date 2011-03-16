مردم غارنشین منطقه تخت نرم ایلام منتظر توجه ویژه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار نوید رفتن به جایی را می داد که خبری از حراج شب عید و شلوغی بازار ندارد و تردیدی نبود صدای کسی که بگوید آتش زدم به مالم و اجناسش را بفروشد نیز به گوش نخواهد رسید چرا که آنجا افق دلدادگی است و ظواهر اهمیتی ندارد .

در جمع مدعوین چشمانم به حضور با صلابت و مصمم یکی از همراهان افتاد که صاحب سه شهید والامقام بود که به جمع ما نورانیت و رحمت خاصی بخشیده بود و این حضور هم از متفاوت بودن این سفر و برگزاری جشن نیکوکاری در محروم ترین نقطه استان را خبر می داد .

دریافتم که در آنجا از پدیده دلالی در بخش مسکن و فرهنگ چشم و هم چشمی و تبلیغات کاذب خبری نیست چرا که مسکن در آنجا زمین خدا و فرهنگ، ایثار، نوع دوستی و خدمت به بندگان خداست .

پس از ساعتها گذر از جاده های صعب العبور و در میان طبیعت دل انگیز که با نقش و نگار بهاری زیور آراسته بود ناگهان چشمانم به اسب سوارانی افتاد که با لباسهای زیبای محلی به استقبال از استاندار و هیئت همراه آمدند و با لبان خندان و شاد، اسب ها را به رقص درآوردند و آن طرف تر نیز صدای ساز کردی نوای خوش آمدگویی را به گوش می رسانید .

خدا می داند در این مکان برخلاف نام غارنشینان او، جایی بود که بوی عزت و کرامت انسانی آن فضا را معطر کرده بود و نشانی از کوخ نشینی و آلونک نشینی نبود بلکه مصداق پایداری و صلابت انسانی بود .

پس از استماع سخنان مردم منطقه که از استاندارشان تنها جاده مناسب و شرایط تحصیلی فرزندانشان را خواستار شدند، مجتبی اعلایی پس از حمد و ثنای الهی سخنان را با این جمله زیور داد که این بهترین دیدار و بازدید من پس از 14 ماه سکانداری استان بوده است .

تأکید مجتبی اعلایی به مسئولان همراه نیز این بود با دستگیری از نیازمندان و توزیع عادلانه ثروت در جامعه باید شرایطی فراهم آید تا همگان از امکان استفاده از منابع سهیم باشند. او به نیکی و بی ریا با خود نجوا می کرد که تا الان چه کسانی پول یارانه های این قشر مولد و تولید کننده در حوزه دامپروری را که نه از آب، برق، گاز، بنزین و... استفاده نکرده اند، را مورد بهره قرارداده با خود به توسیع دیدگاه دکتر احمدی نژاد در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مرحبا گفت .

با حضور استاندار ایلام در بین مردم غارنشین منطقه تخت نرم از توابع بخش ماژین شهرستان دره شهر جشنی باشکوه با حضور گرم و صمیمی مردم و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد .

مجتبی اعلایی در این آیین معنوی گفت: امروز یکی از بهترین روزهای عمر مدیریتی من است و من بخاطر هم نشینی با مردمانی که مانند کوه استوار و ثابت قدم هستند شکر خداوند را بجای می آورم .

وی افزود: شما قشر مولد و تولید کننده محسوب می شوید و بخشی از نیازهای شهروندان ما از تولیدات دامی شما مرتفع می شود .

وی با اعلام اینکه 28 هزار رأس دام توسط 45 خانوار این منطقه نشان از غیرت و سخت کوشی مردم این خطه را، بیان کرد: باید بخشی از اعتبارات را صرف کسانی کنیم که به امر تولید مبادرت می ورزند و مایحتاج ما را رفع می کنند .

وی خطاب به مدیران همراه خود تصریح کرد: کم بودن جمعیت برخی از مناطق از ما سلب مسئولیت نمی کند و با عنایت به اینکه 40 درصد از مردم استان در روستاها زندگی می کنند باید به این بخش نگاه ویژه شود .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه باید برای حل مشکلات این مناطق از راههای میان بر استفاده کرد نیز گفت: باید مشکل آب این منطقه با احداث چند بند سد آب گیر که هزینه زیادی را نیز ندارد، حل شود .

اعلایی ادامه داد: در استان باید برای تأمین آب بدنبال روشهای طرح جامع آبخیزداری برویم چرا که با ایجاد بندهای کم هزینه حداقل چند ماه آب ذخیره شده را برای مصارف گوناگون خواهیم داشت .

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: باید در این گونه مناطق، یک نقطه دسترسی شناسایی گردد تا بنایی کوچکی برای محل مسجد و مدرسه در آن ساخت شود .

وی با دستور ارائه 100 میلیون تسهیلات ارزان قیمت صندوق مهر امام رضا (ع) به مردم این منطقه برای تقویت بخش دامپروری مردم نیز بیان کرد: بانکها در سپردن تسهیلات به مردم منطقه با ساز و کاری مشکلات ضامن اداری را مرتفع کنند .

وی همچنین از مسئولان استان خواست تا مشکل جاده ارتباطی مردم این منطقه با بخش ماژین را مرتفع نمایند .

استاندار ایلام تأکید کرد: ادارات دولتی در ارائه خدمات به مردم این منطقه بگونه ای اقدام کنند که فضای عرفی منطقه بهم نخورد .

وی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان نیز خواست: با طراحی اکیپ های سیار به صورت ماهانه وضعیت سلامتی و بهداشت مردم منطقه بصورت رایگان انجام شود .