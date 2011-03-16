به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام ناصر رفیعی محمدی شامگاه سه‌شنبه در سومین همایش معصومه‌شناسی که در مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد، گفت: همسایگی حضرت معصومه(س) برای ما قمی‌ها افتخار است و امیدواریم در بهشت هم در همسایگی ایشان باشیم.



وی با بیان اینکه تاریخ وفات حضرت معصومه(س) قطعی نیست اما بسیاری نیمه دوم ربیع الثانی را عنوان کرده‌اند، اظهار داشت: ایشان از امامزادگان ویژه است که امام معصوم(ع) از ایشان تعریف کرده است.



ولایت پذیری مهمترین شاخصه حضرت معصومه(س)



رفیعی با بیان اینکه چهار امام نسبت به ایشان سفارش کرده‌اند افزود: مهم‌ترین شاخصه ایشان در میان صد‌ها شاخصه ولایت پذیری است زیرا به دنبال امام خود از مدینه حرکت کرد تا به امام رضا (ع) برسد.



وی تأکید کرد: ما تا شخصیتی مانند حضرت معصومه‌(س) را داریم جفاست که راه‌های دیگر را برای رسیدن به اهدافمان طی کنیم؛ بزرگانی مانند آیت الله بهجت، ملاصدرا، امام خمینی(ره) و... راه را به ما نشان داده‌اند که از آن حضرت مدد بجوئیم و او را واسطه خودمان با خدا قرار دهیم و از ایشان شفاعت بطلبیم.



علم راه دفع خرافات است



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه همه ما به دنبال کلید در زندگی برای حل مشکلات خود هستیم به چرایی پناه بردن برخی از مردم به خرافات اشاره و بیان کرد: یکی از دلایل این رجوع‌ها مشکلات و گرفتاری‌ها و قفل‌هایی است که مردم در زندگی دارند و به دنبال کلید آن هستند به همین دلیل رمال‌ها و دعا نویس‌ها کارشان می‌گیرد.



وی ادامه داد: فردی چند روز قبل به من مراجعه کرده بود و مدعی بود که امام علی(ع) مقام الوهیت دارد و توجیهاتی برای خود درست کرده بود تا از زیر بار نماز خواندن فرار کند.



رفیعی با بیان اینکه هرقدر جهل کمتر باشد کمتر به دامان این مسایل خواهیم افتاد تصریح کرد: بیش ار 770 مرتبه در قرآن کلمه علم آمده و اصلا وحی با قلم شروع شده که در سوره علق بر آن تاکید شده است.



وی اظهار داشت: در کتب حدیثی مانند کافی آغازش با روایات درباره علم است و بزرگان دین ما به علم اهمیت زیادی می‌دادند زیرا هر قدر معرفت و آگاهی و شناخت بیشتر باشد مرکب جهل کمتر انسان را جذب می‌کند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ابراز داشت: شیطان از مرکب جهل بشر استفاده می‌کند و بشر را به انحراف می‌کشاند.



6 معرفتی که انسان را به بهشت می‌برد



رفیعی اظهار داشت: امام صادق(ع) فرمود انسان در زندگی به 6 معرفت نیازمند است و اگر کسی این 6 معرفت را داشته باشد حتما به بهشت می‌رود؛ اولین معرفت مورد نیاز خدا‌شناسی است اگر کسی خدا را بشناسد و او را اطاعت کند سراغ دیگران نمی‌رود.



وی افزود: تمامی انبیاء و اولیاء خدا هم و غمشان این بود که مردم را با خدا آشنا و توحید را به آنها معرفی کنند به همین دلیل زیارتنامه‌ها و دعا‌ها مانند کمیل و زیارت عاشورا مشحون از مباحث توحیدی است.



توحید ضامن سعادت است



عضو هیئت علمی جامعی المصطفی العالمیه ادامه داد: هر قدر توحید و اعتقاد به وحدانیت خدا در زندگی ما قوی‌تر شود زندگی سعادتمندتری خواهیم داشت.



وی افزود: خدا‌شناسی این نیست که تنها دعا را بشناسیم و بخوانیم اگر بشناسیم و عمل نکنیم این شناخت فایده‌ای ندارد.



رفیعی تصریح کرد: دومین معرفت شناخت شیطان است یعنی بدانید که شیطان چه شیوه‌هایی برای انحراف دارد او را بشناسید و با او مخالفت کنید؛ به همین دلیل قرآن این همه از وعده‌های شیطان نام برده و حربه‌های او را معرفی کرده تا انسان از او تبعیت نکند.



حرکت گام به گام؛ ویژگی شیطان برای انحراف انسان



وی با اشاره به واژه خطوات در قرآن افزود: کار شیطان جهشی نیست بلکه آهسته آهسته و گام به گام وارد می‌شود و توجیه شیطان هم بسیار قوی است.



رفیعی با بیان اینکه سومین معرفت حق‌شناسی و چهارمین آن شناخت باطل است تاکیدکرد: گاهی تشخیص حق از باطل بسیار دشوار است الان درجریانات سیاسی هر دو طرف روحانی دارند؛ نماز خوان هستند؛ مدعی دفاع از امام هستند؛ حرف دفاع از نظام را می‌زنند و هر دو هدفشان را دفاع از قرآن و فلسطین می‌دانند و همین باعث می‌شود تا شناخت حق از باطل دشوار شود.



رفیعی ادامه داد: امروز باید معیارهایی داشته باشیم که از قرآن و سنت دفاع می‌کند، خلاف امام حسین نباشد و دشمن را شاد نکند به همین دلیل ر هبر معظم انقلاب، فرمودند یکی از معیار‌ها برای اعمال ما شادشدن و ناراحت کردن دشمن است تا مطابق این معیار‌ها عمل کنیم.



دنیای مذموم؛ فداکردن دین برای دنیاست



وی افزود: شناخت دنیا و دوری از آن از دیگر معرفت‌هایی است که باید داشته باشیم؛ منظور از دنیا هم داشتن زمین و خانه و... نیست؛ سوار مرکب شدن و بهره‌مندی از متاع دنیا نیست بلکه دنیا یعنی فریفته شدن به گناه و معصیت و دین را فدای دنیا کردن مانند کاری است که عمر و عاص کرد.



عضو هیئت علمی جامعی المصطفی العالمیه در پایان شناخت آخرت را ششمین معرفت مورد نیاز برشمرد و اظهار داشت: باید آخرت را بشناسیم و دنبال آن برویم.